Sağlıklı yaşam için kaliteli uyku

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Sağlıklı yaşama ilk adım için kaliteli bir uyku şart!

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Deniz Talaz, kaliteli bir uykunun uygun zamanda yeterli sürede kesintisiz olması gerektiğini söyledi.

Uyku problemlerinin dikkatte dağınıklık, yorgunluk, sinirlilik ve çökkünlük halleri oluşturduğunu belirten Deniz Talaz, "Uyku problemlerinde trafik ve mesleki kazalarda artış, günlük aktiviteleri yerine getirme zorluğu, eklem ve kas ağrıları gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bununla birlikte enfeksiyona yatkınlık, iyileşme sürecinde yavaşlama gibi bilişsel, psikolojik ve fiziksel olarak olumsuz sonuçlar da doğurabiliyor. Yaşam kalitesinde azalma, sağlık ve iyilik hallerinde bozulmalar ortaya çıkabiliyor" dedi. Stres, çalışma saatleri, egzersiz, ısı ve ışık gibi çevresel faktörlerle alkol, sigara, çay veya kahve tüketiminin de uyku düzenini değiştirdiğini aktaran Talaz, yanlış zamanlarda uykuya dalma, uykuyu sürdürmedeki zorlukların da yaşam kalitesini düşürdüğüne işaret etti.

Kötü kalitede bir uykunun metabolik ve kardiyovasküler hastalıklara neden olduğunu vurgulayan Talaz, uyku probleminin toplumda ciddi bir sağlık sorunu olarak görülmediğini bildirdi. Talaz, sağlıklı bir yaşam için düzenli ve kaliteli bir uykunun büyük önemi olduğuna dikkat çekerek, "Uyku, canlıların vazgeçilmez temel ihtiyaçlarındandır. Uyku, gündelik yaşamın dışında, boşa geçen ya da kesintiye uğrayan bir zaman dilimi değil, aksine, fizyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları bulunan aktif bir durumdur. Yetişkinler için ideal uyku süresi ortalama yedi-sekiz saat olarak belirtilmektedir" diye konuştu.



İZMİR, (DHA)