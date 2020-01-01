Şarapseverlere iyi haber!

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Şarapseverlere bilim aleminden iyi haber: Sağlığınıza zaralı değil

Daily Mail ’in haberine göre, şarapla ilgili Dünya Sağlık Örgütü (WHO) adına yaptığı çalışmalarla da bilinen Dr. Kari Poikolainen, alkolün etkisi hakkında yapılan araştırmaları gözden geçirerek vardı bu sonuca. Bir şişe şarabı 10 ölçü (kadeh) olarak belirleyen Poikolainen, içkinin ancak günde 13 birimden fazla tüketilmesi halinde zararlı olacağını sonucuna vardı. Hatta Poikolainen, fazla şarap içenlerin ağzına içki sürmeyenlerden daha uzun yaşadığını da öne sürdü. Poikolainen bu iddiasına kanıt olarak, meslektaşı Erkki Vartiainen ile Finlandiya’da yaptıkları bir araştırmayı gösteriyor. Yaşları 25 ila 64 arasında değişen 6 bin 40 kişiyle yapılan araştırma kapsamında, katılımcılara ne kadar içki içtikleri ve sağlık bakımından nasıl hissettikleri sorulmuş. 10 kadeh içki içenler arasında kendi sağlıkları hakkında ‘iyi‘ yorumu yapanların oranının, hiç içmeyenlere nazaran çok daha fazla olduğu kaydedilmiş. Kari Poikolainen, “Veriler, orta kararda içmenin içkiden uzak durmaktan daha iyi, aşırı miktarda içmenin ise içkiden uzak durmaktan daha kötü olduğunu gösteriyor. Her ne kadar orta karar içmek, önerilenden fazla olsa da durum bu” diyor. Tabii Poikolainen’e katılmayanlar da var. 2020Health adlı sağlık örgütünden Julia Manning, bu araştırmanın tartışmaya yardımcı olmadığını savunuyor. Manning, “Alkolün riskleri, yararından daha fazla” yorumunu yapıyor

