Sebze tüketin formda kalın

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İşte uzmanların önerdiği tok tutan ve aynı zamanda hızla zayıflatan sebzeler...

En kolay ve de sağlıklı şekilde kilo vermek için sebzelerin gücünden faydalanmaya ne dersiniz? Diyetisyen Berrin Yiğit’ten diyet yaparken göz ardı etmememiz gereken sebzeler ve faydalarını öğrendik.



Enginar iştah kesiyor

Karaciğer ve sindirim dostu olan enginar, tat duyusunu uyararak yemeklerden aldığımız lezzeti azaltıyor. Dolayısıyla daha fazla yememizin de önüne geçiyor! O halde enginar diyet mutfağının vazgeçilmezi olmalı. Peki enginarın en ideal tüketim şekli nedir? Diyetisyen Berrin Yiğit, “Enginarı haşlayarak tüketin” diyor. Haşlanmış enginar kolesterolü de düzenlediği için daha sağlıklı bir gıdaya dönüşüyor. Enginarı hem iştahınızı kesecek hem de el oyalayacak bir atıştırmalık olarak tüketmek içinse yapraklarını haşlamalısınız. Haşlanmış enginar yaprakları ‘canınız bir şey yeme isteği hallerde’ harika ve de sağlıklı bir atıştırmalık olabilir.



Patlıcan yiyin, tok kalın

Lif kaynağı patlıcan bağırsağı hareketlendiriyor, tokluk hissi veriyor. Diyetin vazgeçilmezi olan patlıcan ayrıca idrar söktürücü olup vücuttaki fazla suyun atılmasını da destekliyor. Berrin Yiğit, patlıcanı güveçte domates rendesi eşliğinde karnıyarık formunda tüketmenizi öneriyor.



Soğan, fasulye ve bezelye mucizevi etkilere sahip

Yaz-kış tezgahlarda görmeye alışık olduğumuz C vitamini zengini yeşil fasulye alerjik bünyelere faydalı hem de depresyondan koruyor. Fasulye içeriğindeki albümin proteiniyle iştahı da kapatıyor. Aynı içeriğe sahip olan bezelye de bu özelliğiyle kilo vermek isteyenlere tavsiye edilen sebzeler arasında. Sofraların yaz-kış vazgeçilmezi soğan da içeriğindeki iyot sayesinde açlık hissini bastırıyor.



