Önyargılı olmaktan toplum olarak ne zaman vazgeçeceğiz? Bu durumdan sedef hastaları da muzdarip! Türkiye’de binlerce sedef hastası var. Ve onlar dünyanın geri kalanına sedef hastalığının bulaşıcı olmadığını anlatmak istiyorlar.

Röportaj: Burçak Şener

Fotoğraf: Nurdan Usta

SEDEF HASTALARI, HASTALIĞIN FİZYOLOJİK ETKİLERİNDEN BELKİ DE DAHA FAZLA SOSYAL HAYATTAKİ ZORLUKLARIYLA BAŞA ÇIKMAYA ÇALIŞIYORLAR.

Alışveriş yaparken, spor salonlarında, denize girerken, yemek ikram ederken ve daha pek çok esnada insanların olumsuz bakışlarıyla ve tedirgin edici davranışlarıyla kırılıyorlar. Oysa sedef hastalığı bulaşıcı değil. Yaşattığı ne olumsuzluk varsa ancak bedeninde bu hastalıkla yaşayana etki ediyor. Onların günlük hayatlarına huzurla devam edebilmeleri için farkındalık sahibi olmamız çok önemli. Biz yarattığımız bu önyargı bariyerlerimizi yıktıktan sonra hayat onlar ve daha birçok hasta için kolaylaşacak. Aret Vartanyan’ın da dediği gibi; “Asıl sorun bedendeki rahatsızlıklar değil, zihinlerdeki bariyerler...”

BURAK KUT/SANATÇI, 43

Bir gün bize de olabilir mantığıyla elinizi uzatmaktan çekinmeyin. “Stresin de tetiklediği bu durum çevrenin gösterdiği tepkilerle daha da alevlenebiliyor. Sedef hastalığı olan bir kişinin yaptığı yemek, cilt bakımı ya da size dokunması yoluyla herhangi bir hastalık taşınmaz. Vücudumuzu bir zırh gibi saran derimizin üzerinde oluşan bu görüntülerin kişiler arasında da bir mesafe oluşturması tamamen bilgisizlikten kaynaklanıyor. Derimizin üzerinde oluşan renk farklılığı onun bizden farklı olduğu anlamına gelmiyor. ‘Hayatta her şey bir gün bize de olabilir’ mantığıyla elinizi uzatmaktan çekinmeyin.”

YAĞIZ İZGÜL/AŞÇI, 38

Hep beraber hareket edelim ve farkındalık yaratalım “Kozmetik anlamda sıkıntı teşkil etse de sedef hastalığının bulaşıcı olmadığını unutmamak gerek. Ailesinde sedef hastalığı olan bir birey olarak, yaşadıkları sıkıntılara tanık oluyorum ve bunun önüne geçmek için hep beraber hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

ARET VARTANYAN/ YAZAR, 38

Asıl sorun bedendeki rahatsızlıklar değil, zihinlerdeki bariyerler “Hastalıkları engele dönüştüren hastalıkların kendisi değil diğer insanların bakış açıları. Sedef hastalığı da diğer birçok hastalıkta olduğu gibi kulaktan dolma bilgilerle, hurafelerle insanların mesafe koyduğu, çekindiği, sedefli hastaları dışladığı süreçler yaşatıyor. Sedef hastalarının öncelikli sorunu insanların zihinlerindeki bariyerler. Bulaşıcı olmayan sedef hastalığı cüzzamlı bir hasta gibi insanların kaçtığı bir hal alabiliyor. Burada önemli olan sedef rahatsızlığı olanların duruşlarını, günlük yaşamlarını bozmadan hayatlarına devam etmeleri. Birisinin garip bakışı, uzak duruşu, teması azaltması sedefli insanın değil, karşısındaki insanın sorunu. Aynı yatağı paylaştığım, sürekli birlikte vakit geçirdiğim akrabalarım, dostlarım var.”

SİBEL ÜÇGÜL/SATIN ALMA SORUMLUSU, 40

İnsanların yaklaşımı çok kırıcı oluyor “İş ortamında çalışırken, kısa kollu bir bluz giydiğinizde herkes sormaya başlıyor neyin var diye. Bu insanı çok kırıyor. İnsanları görüntü olarak rahatsız eden bu hastalık, aslında hastaları daha çok rahatsız ediyor. Kaşıntısı, döküntüsü çok oluyor, günde beş kere ev süpürmek durumunda kalıyorum. Mesela markette yanımda bir kadın çocuğunu yanına çağırdı, benden uzak tutmak için. 13 senedir sedef hastalığıyla yaşıyorum. Kısa kollu veya etek giyemiyorsunuz. Bu hastalık bulaşıcı bir hastalık değil. Lütfen insanlar farkına varsın bu durumun artık.”



