Şeker hastalığı kadınlarda daha riskli

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Şeker hastası kadınların kalp-damar hastalıklarına yakalanma riski erkeklerden yüzde 44 fazla!

Şeker hastası kadınların kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskinin erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi.



İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden bilim adamlarının 850 bin kişinin katılımıyla yaptığı araştırma, şeker hastası kadınların kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskinin erkeklerden yüzde 44 fazla olduğunu gösterdi.



Avrupa, Asya, Avustralya ve Kuzey Amerika'da daha önce yayımlanan 64 araştırmanın sonuçlarını değerlendiren bilim adamları, şeker hastalığının (diyabet) kadınlarda kalp krizi ya da inmeden ölüm riskini daha fazla artırdığını ortaya koydu.



Araştırmaya imza atanlardan Dr. Sanne Peters, kadınlarda riskin daha fazla olmasının erkek ve kadın arasındaki biyolojik farklılıktan kaynaklanıyor olabileceğini belirterek, kadınların tip 2 diyabet başlamadan önceki dönemde (prediyabetik dönem) daha dikkatli olması ve daha sık doktora gitmesi önerisinde bulundu.



Peters, kalp-damar hastalıklarının erkeklere özgü olmadığını hatırlatarak, bu hastalıklardan ölen kadınların sayısının meme kanserinden yaşamını yitirenlerden 7 kat fazla olduğuna dikkati çekti.



Araştırmanın sonuçları "Diabetologia" dergisinde yayımlandı.