Ses kısıklığına dikkat!

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Sağlıklı ses için günde 2 litre su...

Avrupa Larengoloji Derneği Başkanı ve Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ferhan Öz, sağlıklı bir ses için günde 2 litre su tüketilmesi, sigaradan ve stresten uzak durulması gerektiğini belirterek "Bağırmak, çığlık atmak ses tellerinde kanamalara neden olarak ses kalitesinde kalıcı hasarlar yapabilir" dedi.



Prof.Dr. Ferhan Öz, ses kısıklığının bebeklikten yetişkinliğe kadar toplumda en sık görülen sorunlardan biri olduğunu söyledi.



SES KISIKLIĞININ NEDENİ HPV OLABİLİR

Ses kısıklığının nedenlerinden birinin cinsel yol ve yakın temasla bulaşan HPV, yani 'insan papilloma virüsü' olduğunu belirten Prof. Dr. Öz, bu virüsten korunmak için aşılanmanın öneminin altını çizdi.



Avustralya'da bütün erkeklerin HPV aşısı olduğunu ve HPV'nin bulaşma yollarına ilişkin pek çok bilinmeyen bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Öz, "Bebeklerde görülen ses kısıklığına bile HPV neden olabiliyor. Virüs plasenta yoluyla anneden bebeğe geçerken bunun da ses kısıklığı başta olmak üzere pek çok soruna yol açtığı biliniyor" diye konuştu. Prof. Dr. Öz, HPV'nin Kulak-Burun-Boğaz uzmanları tarafından çok kolaylıkla teşhis edilebildiğini kaydetti.



SES HİJYENİ

Prof. Dr. Ferhan Öz, sesin oluşumunda pek çok faktör olduğuna dikkat çekerek, uygulanacak terapi ve tedavilerle daha dinamik ve genç bir sese sahip olmanın mümkün olduğunu söyledi. Prof. Dr. Öz, ses kısıklığında 'ses hijyeni' kavramının önemli olduğunu belirterek, sağlıklı bir ses ve ses hijyeni için yapılması gerekenleri sıraladı.



İYİ BİR SES İÇİN NELER YAPMALI

Prof. Dr. Öz'e göre ses tellerinin iyi bir performans sergileyebilmesi için günde en az 2 litre, içinde kafein olmayan sıvı tüketilmeli. Bu noktada en sağlıklı seçimin su olacağını vurgulayan Prof. Dr. Ferhan Öz, şöyle konuştu:



"Sigara içmeyin. Sigara dudaktan başlayarak bütün ses yollarını kurutur. Bununla birlikte sigara ses kısıklığı, seste kabalaşmaya ve ses kalitesinde bozulmaya yol açar. Bu etkiler pasif sigara içicilerinde de aynen görülmektedir. İyi bir ses için yeterli hava almalısınız. Bunun için çok hızlı konuşmayın ve daha sık nefes alın. Yediklerinize dikkat edin. Midenize dokunan yiyecek ve içeceklerden uzak durun. Yatmadan önce son 3 saatte su dışında herhangi bir şey tüketmeyin. Aksi durumda gece boyunca artmış mide asidi ses tellerinize zarar verecektir."



Prof. Dr. Öz, bilinenin aksine boğaz temizleme hareketinin ses tellerine zarar verdiğini söyledi. İyi bir ses için stresten uzak bir yaşam öneren Prof. Dr. Öz, "Yüksek sesle konuşmaktan sakının. Bağırmak, çığlık atmak ses tellerinde kanamalara neden olarak ses kalitesinde kalıcı hasarlar yapabilir" diye konuştu. Prof. Dr. Öz'ün son tavsiyesi ise ses kısık, yorgun olduğunda aşırı konuşulmaması oldu.



(DHA)