Üzüm üzüme baka baka kararır diye boşuna dememişler.

Onun stresi sizin tansiyonunuzu yükseltir.

Nottingham Üniversitesinde yapılan bir araştırma, sürekli stres altında yaşayan birisiyle birlikte yaşamanın yüksek tansiyona neden olarak kalp krizi riskini artırdığını ortaya çıkarmış. Sorunun çözümüyse, Stanford Üniversitesi uzmanlarından geliyor. Haftada 30 dakika egzersiz yapmak bile stres seviyesini yüzde 75e kadar düşürebiliyormuş. Yani hafta sonlarında size ilgi göstermek yerine arkadaşlarıyla halı saha maçlarına katılmasına göz yummanız gerekiyor ne yazık ki.

Onun uykusuzluğu size kilo aldırır.

Uykusuzluğun kilo aldırdığı kanıtlanmış durumda. Çünkü günde 8 saat uyuyamayan, ya da aralıklarla uyananlar, metabolizmaları yavaşladığından, glikozu ve karbonhidratları daha zor yakıyorlar. Eğer onunla aynı saatte yatıp kalkıyorsanız, en azından uykuya dalmadan önceki evrelerde uyanma riskiniz daha düşük olur. Ama o geç saatlere kadar oturuyor ve yatağa sizden çok sonra geliyorsa muhtemelen rahatsız bir uyku uyuyorsunuzdur. Bu durumda yatmadan önce birlikte muz ve hurma gibi triptophan içeren yiyecekler yiyin. Triptophan serotonine dönüşerek uykunuzun gelmesini kolaylaştıracaktır.

Onun isteksizliği sizin cinsel enerjinizi azaltır.

Sevişmek, oxytosin hormonu salgılamamızı sağlar. Oxytosin hormonuysa cinsel enerjimizi yükseltir. Bu yüzden biz kadınlar seksten soğudukça soğur ama bir kez sevişmeye başladık mı, daha fazlasını isteriz. Dolayısıyla isteksiz bir partner bütün cinsel enerjimizi alıp götürür. Seks terapistlerinin bu durumla başa çıkmak için birçok önerisi var elbette. Ama temelde bütün öneriler birbirinize ve cinselliğe zaman ayırmanız gerektiğiyle ilgili. Önceden anlaşın, evinizde romantik bir ortam hazırlayın ve en az yarım saat boyunca seks yapmayı boşverip yalnızca birbirinize dokunun. Cinsel enerjinizin ne kadar arttığına inanamayacaksınız. Ayrıca bu yöntem partnerinizin performans endişesinden de uzaklaşmasını sağlayacaktır.



Onun kötü beslenmesi, sizin kolesterolünüzü yükseltir.

Birlikte yaşadığınız erkeğin beslenme alışkanlıklarını kapmamanıza imkan yok. Zaten araştırmalar kolesterol problemi olan erkeklerin partnerlerinde de büyük oranda kolesterol sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Ortada spiritüel bir bağlantı falan yok elbette bunun nedeni partnerlerin aynı şekilde sağlıksız beslenmesi. Çözüm, pratik ve sağlıklı yemeklerle onun beslenme alışkanlıklarını değiştirmek. Örneğin, ızgara tavuk ya da balık ve sebzeli makarnayı hazırlamak yalnızca 10 dakikanızı alır. Porsiyonlarınıza da dikkat etmelisiniz elbette. Kadınların erkeklerden günde ortalama 600 kalori daha az alması gerektiğini unutmayın. Aynı miktarda yemek yerseniz bir yılda 20 kilo bile alabilirsiniz.



O depresyondaysa sizin kendinize güveniniz azalır.

Birlikte yaşadığınız kişi mutsuzsa muhtemelen siz de dahil olmak üzere her şeyden şikayet edecektir. Boston Üniversitesi'nden uzmanlar, depresyondaki erkeklerin hayatlarında bir kadın olduğunda kendilerini daha iyi hissettiklerini ortaya koymuş. Şaşırtıcı olan şey, kadınlar için tam aksinin geçerli olması. Birlikte daha mutlu bir yaşam sürmek için beslenmenizde ufak değişiklikler yapmayı deneyin. Kan şekerinizi dengede tutmak daha neşeli olmanızı sağlar. Bunun için de sık sık, daha küçük porsiyonlar halinde yiyin. Ama durumun daha ciddi olduğunu düşünüyorsanız, zaman geçirmeden bir uzmandan yardım almakta fayda var.