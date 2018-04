Sıcak çarpmasına dikkat!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Son günlerde artan sıcaklıklara, artan nem oranları da eklenince sıcaklık daha da fazla hissedilmeye ve sağlığımızı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalıkları olanların bu dönemde dikkat etmesi gerekenleri Hisar Intercontinental Hospital Klinik Laboratuvarlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Sami Uyanık’tan öğrendik…

Özellikle Ağustos ayında, havada normalde bulunması gereken %30-60 oranındaki nemin % 90’lara çıkmasıyla, hissedilen sıcaklığın daha da arttığına değinen Prof. Dr. Uyanık; ‘Yüksek nem oranı, kalp-damar ve solunum sistemi başta olmak üzere, vücudun fizyolojisini bozar. Nem oranları yükseldiğinde, deriden buharlaşma yavaşlayarak vücut yeterince soğuyamaz, kişi nefes almakta zorlanmaya ve bunalmaya başlar. Buna bağlı olarak zonklama tarzında baş ağrısı, baş dönmesi, boğazda aşırı kuruma, yutkunma zorluğu, bulantı, özellikle bacaklarda olmak üzere bütün vücutta halsizlik, gözlerde bulanıklık ile kendini gösteren sıcak çarpması ortaya çıkar. Terleme yoluyla vücuttan tuz ve su kaybı, halsizlik ve aşırı yorgunluk, tansiyon düşmesi kalbin çalışmasını olumsuz yönde etkiler; göğüste ağrı, çarpıntı, kalpte ritm bozuklukları, nefes darlığıyla acil ünitelerine gelen hastaların sayısı çoğalır’ açıklamasında bulundu.

Bunları yapın!

• Tansiyon, kalp hastalığı, diyabet ve obezite gibi sağlık problemleriniz varsa, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın.

• Yaz ayları sizin için bronzlaşma ayları olmasın. Bronzlaşırken gerekli önlemleri alın. Güneşin olumlu yararlarının yanı sıra deri üzerindeki lekelerden, deri yaşlanmasına, kanserlerine varıncaya kadar zararlarını da göz ardı etmeyin.

• Çok uzun süren ağır egzersizlerden kaçının. Egzersizlerinizi sabah ve akşam saatlerinde yapın.

• Giyiminize her zamankinden daha fazla özen gösterin. Giydiğiniz kıyafetlerin sağlıklı olmasına, terleme yapmayacak veya teri emecek pamuklu, açık renkli ve rahat olmasına özen gösterin. Sentetik (naylon) oranı yüksek gömlek, pantolon, çorap, iç çamaşırı giymekten kaçının.

• Güneş gözlüğü kullanın.

• El ve yüz temizliğine, her zamankinden daha çok dikkat edin. Her fırsatta duş alın.

• Aşırı terleme ve sıcak çarpması belirtileri olduğu zaman, gölgelik bir yerde dinlenin.

• Klimaları sağlığınıza zarar vermeyecek şekilde kullanın. Klimanın derecesini ayarlarken dikkatli olun. Tam karşısında oturmayın ve uyumayın. Havalandırma panelinin yönünü çevirin, gerekirse kapatın.

• Terleme ile sıvı kaybını telafi için, su, soda, ayran, çay gibi şekersiz ve asitsiz içecekler tüketin.

• Soğuk içeceklerin, çok soğuk olmamasına dikkat edin.

• Gerek yolculuk sırasında molalarda, gerekse alışveriş sırasında, araç içinde çocuğunuzu bırakmayın.