Sıcaklık ve nem artışı MS’i tetikliyor

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29 Mayıs Dünya MS Günü… Özellikle 20-40 yaş arasındaki genç yetişkin kadınlarda daha fazla görülen; sıcaklık ve nem oranlarındaki ani artışla tetiklenen MS’i, Hisar Intercontinental Hospital Nöroloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Göksel Somay’la konuştuk…

Beyin ve omuriliği olumsuz yönde etkileyen Multipl Skleroz’un gençlerde özürlülüğe de yol açabilen en önemli sinir sistemi hastalıklarından biri olduğunu dile getiren Doç. Dr. Somay; ‘İskoçya, İskandinavya ve Kuzey Avrupa ülkelerinde daha yaygın görülen bu hastalık tüm dünyada yaklaşık 1 milyon kişiyi etkilemektedir. Hastalığın görülme sıklığı 100 binde 2-200 arasındadır. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmese de yapılan çalışmalar bağışıklık sistemini etkileyerek hastalık belirtilerinin ortaya çıktığını göstermiştir. Vücudun kendi bağışıklık sistemi, beyin, omurilik ve göz sinirlerinin sinir liflerini çevreleyen dokulara saldırır; beyin ve omurilikte sinir liflerini çevreleyen miyelin kılıfını etkiler. Hasarlı alanlarda sertleşmiş dokular oluşturarak ataklarla veya ilerleyici olarak seyreder Ayrıca genetik faktörler ve enfeksiyon başta olmak üzere çevresel faktörler de hastalığın gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarındaki artış ve nem de hastalığın belirtilerini kötüleştirebilir’ diye konuştu.



Bu belirtileri dikkate alın!

• Kol ve bacaklarda güçsüzlük,

• Çift görme ve/veya görme bulanıklığı,

• Uyuşma, karıncalanma, hissizlik gibi duysal belirtiler,

• Baş dönmesi ve denge bozukluğu,

•Sık ve az idrar yapma,

• İdrara çıkarken zorluk gibi mesane problemleri,

• Yorgunluk, halsizlik,

• Konuşma bozukluğu,

• Bellek, konsantrasyon, dikkat bozuklukları gibi bilişsel belirtiler,

• Nadiren epileptik nöbet, baş ağrısı, ileri düzeyde kognitif yıkım gibi belirtiler ortaya çıkabilir.



