Sigara bağımlılığı diş sorunlarına davetiye çıkarıyor

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Sigara bağımlılığı, 65 yaşına varmadan dişsiz bırakabiliyor…

Sigaranın hayata ve sağlığa olan olumsuz etkileri, kanser, akciğer ve kalp hastalıklarıyla sınırlı değil. DentGroup Periodontoloji Uzmanı Dr. İlay Maden, sigara bağımlılığının, erişkinlerde diş kayıplarının yüzde 70’ine neden olan, dişeti ve dişleri destekleyen diğer dokuları etkileyen iltihabi hastalıklar olarak bilinen periodontal hastalıklara yakalanma olasılığının ciddi oranda arttığını vurguluyor. Maden, uzun süredir her gün sigara içen, 65 yaşın üzerindeki kişilerin yüzde 41’inin dişlerini tümüyle kaybettiklerini belirtiyor.

Vücudun diğer pek çok organı gibi, ağız ve dişler de sigaraya karşı korumasız kalıyor. Periodontal hastalığın, dişetlerine, kemiğe ve dişi saran diğer dokulara saldıran bir enfeksiyon olduğunu anlatan DentGroup Periodontoloji Uzmanı Dr. İlay Maden, düzenli sigara kullanımının periodontal hastalığın oluşması ve ilerlemesinde en belirgin risk faktörü olduğu gibi, hastalığın teşhisi ve tedavisini de güçleştirdiğini belirtiyor.

Dr. Maden, “Sigara diş etlerini bakterilere karşı daha savunmasız hale sokuyor, hastalığın erken belirtilerinin ortaya çıkmasını engelliyor, tedaviye yanıtı zayıflatıyor. Sigara dumanında bulunan formaldehyde, karbon monoksit, amonyak ve arsenik gibi 4000'den fazla kimyasal iyileşme işlemini yavaşlatıp, periodontal tedavinin etkisini azaltıyor. Sigara yüzünden iyileşme de sınırlı bir süre korunabiliyor. Sigara dişetinde enfeksiyon ve dişleri çevreleyen kemikte de erimelere neden oluyor. Kemik erimesi ile dişin destek dokusu azalıyor ve zamanla dişler kaybedilebiliyor. Puro, pipo ve tütün çiğnemek gibi diğer tütün ürünleri de benzer toksinler içerir ve tamamen aynı sonuçları doğuruyor” uyarısını yapıyor.

