Sigara içenler dikkat

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Sigara, diş eti hastalıklarında risk faktörü!

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkud Demirel, sigaranın diş eti hastalıkları açısından risk faktörü olduğunu

belirtiyor ve "Sigara içenler diş eti hastalıkları açısından daha riskli gruptadır" diyor.



Demirel, AA muhabirine, diş fırçası kullanımının dişlerin görünen yüzünün temizlenmesine yardımcı olduğunu, diş aralarına ulaşılamaması nedeniyle bu bölgelerin temizlenmesi için yardımcı gereçlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Diş eti hastalıklarının sinsice ilerleyebildiğini, şikayetler ortaya çıktığında genellikle tedavisinin güçleştiğini anlatan Demirel, "Hastalığın tedavisi yapılmaması durumunda dişlerin kaybıyla sonuçlanabiliyor. Hastalıkların ilerleme hızında kişinin ağız bakımının düzeyi, şeker hastalığı gibi diğer hastalıkların varlığı, sigara içme gibi kötü alışkanlıklarının da rol oynar" diye konuştu.



Diş eti rahatsızlıklarını tedavisinin hem ağız hem vücut sağlığını rahatlatacağını vurgulayan Demirel, "Diş etlerimi karıştırıp kanattığımda rahatlıyorum' deniliyorsa diş eti iltihabı ve diş taşı varlığından söz edilebilir. Sadece dişleri fırçalamak yeterli değildir. Unutmayınız ki ağız bakımı ağzın tümünü içermelidir. Diş aralarına fırçaların ulaşamaması yüzünden bu

bölgelerin temizlenmesi için yardımcı gereçlere ihtiyaç duyulur" ifadesini kullandı.



(AA)