Sigarayı bırakmada 'çığır açacak' yöntem

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Sigarayı bırakmada ikili çözüm...

The Independent'ın haberine göre Güney Afrikalı bilim insanları, sigarayı bırakmakta oldukça etkili bir kombinasyon buldular. Bilim insanları, Vareniklin adı verilen bir ilaç ile nikotin bandının bir arada kullanımının, sigarayı bıraktıktan altı ay sonra dahi, sadece ilaç kullananlara göre çok daha etkili olduğu kanıtladılar.



Birçok tiryaki için sigarayı bırakmak çoğu zaman sinir bozucu bir deneyim olabilir ve çok kez başarısızlıkla sonuçlanır. Nikotin takviyeleri adım adım bağımlılıktan vazgeçirse de, uzun

dönemde işe yaramayabilir.



Birçok sigarayı bıraktırma kuruluşunun önerdiği reçeteli bir ilaç olan Vareniklin nikotin tarafından uyarılan beyindeki nikotin reseptörlerini engelleyerek, nikotin ihtiyacını bu anlamda hafifletmekle beraber, bu yöntemin, 12 hafta sonra sigara bağımlılarının sadece yüzde 33'ünde işe yaradığı biliniyor.



Buna karşın Güney Afrika'daki araştırmacılar, nikotin bantlarının ve Vareniklin'in bir arada kullanıldığı taktirde bu oranın yüzde 49'lara kadar çıktığını buldu. İlaç ve nikotin bandını

kullananlar ve ilaç ve plasebo bantları kullananlar olmak üzere, 435 denek iki gruba ayrıldı. Altı hafta sonra sigarayı bırakma oranının, hap ve nikotin bandını bir arada kullananlarda

bırakanlar, yalnızca hap kullananlara göre iki kat olduğu görüldü.



Stellenbosch Üniversitesinden, Dr. Coenraad Koegelenberg'a göre iki ilacı combine etmenin getirdiği fayda kolay açıklanabilecek bir durum değil. Bantların ve ilacın zamanlaması

bağımlılara bu anlamda fayda sağlamış olabilir.



Bilim insanlarına göre, Vareniklin ve nikotin bantları beyinde aynı nikotin reseptörlerini hedef alsa da, ikisinin yarattığı etki birbirinden farklı. Nikotin bantları nikotin reseptörlerini aktive ederek sigarayla aynı tatmini sağlarken, Varenikilin beyindeki nikotin algısını engellemek için tasarlanmış bir ilaç. Varenikilin bu reseptörleri köreltmek konusunda daha etkiliyken, banttaki nikotin daha yavaş aktive olmakta, yani bant ile başlamak bağımlıyı nikotinden vazgeçirirken, Varenkilin sigarayı tamamen bırakma yardımcı oluyor.



Araştırmadaki sonuçlar, eğer bu kombinasyon tedavide kullanılırsa, şu an kullanılan sigarayı bırakma tedavilerinin nasıl daha etkili olacağı konusunda bir çok önemli soruyu gündeme

getirdi. Halihazırda, Vareniklin diğer nikotin bırakmayı kolaylaştırıcı stratejilerle birlikte kullanılması önerilmiyor, çalışmalar tamamlanıp, diğer araştırmalar da benzer bulgulara ulaşınca, bu tedavi uygulanabilecek.



(DHA)