Şimdi detoks zamanı!

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Vücudunuzu sağlıklı bir şekilde yaza hazırlamak için detoks desteği alma zamanı geldi.

Özellikle mevsim geçişlerinde hepimizi bir detoks telaşı alıyor. Peki çoğumuzun sadece sıvı alarak beslenme olarak bildiği bu beslenme şeklinin gerçekten ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Detoks: Detoksifikasyon yani vücuttaki toksik maddelerin karaciğer, akciğer gibi organlar tarafından daha az toksik bir maddeye çevrilerek atılma sürecine deniyor. Peki, bu toksik maddeler vücudumuza nasıl giriyor? Toksik maddeleri; besinlerin tarladan sofraya kadar gelme aşamasında ve besinlerin işlenmesi, raf ömrünün artırılması için kullanılan; hava-su kirliliği nedeniyle de ortaya çıkabilen, sigara-alkol-madde kullanımı ve vücuttaki katabolizma (yıkım sürecinde) sırasında artan kimyasallar olarak tanımlayabiliriz. Diyetisyen Canan Aksoy, vücudumuzun temel detoksifikasyon işlemlerinin, sağlıklı olduğumuz zaman çalıştığını ve bizi koruduğunu belirtiyor. “Detoks veya detoks şeklinde anılan pek çok beslenme şekli var. Bu beslenme programlarına baktığımızda hep bir gün, üç gün, beş gün, yedi gün gibi bir gün sınırlaması var. Neden zaman sınırlamaları olduğunu hiç düşündünüz mü? Zaman sınırlaması var çünkü bu diyetlerin çoğu çok düşük kalorili diyetler, hayatla bağdaşmıyorlar. Bu programla yeterli besin ve enerji almadığınız için hayatınızı yürütemezsiniz. Uzun sürdüğünde vücudunuzda bunun yan etkilerini hemen hissetmeye başlarsınız. Enerjisi çok düşük bir beslenme biçimi olduğu için; düşük tansiyon, baş dönmesi, yorgunluk hissi ilk etapta karşınıza çıkan sorunlar olur. Uzun süreli olduğunda bunlara kas kaybı, esansiyel yağ depolarının kaybı, saç ve tırnak dökülmeleri, mide ve bağırsak problemleri, anemi de eşlik etmeye başlar.”

