Sınav stresi migrene yol açmasın!

Orta öğretime geçiş ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yüzde 15-16’sında migren görülüyor. Migren üzerine yapılan saha çalışmasında, 12-17 yaş okul çağı çocuklarında baş ağrısı sıklığı yaklaşık yüzde 52. Yaş büyüdükçe baş ağrısı sıklığının da arttığını ve yüzde 60’a kadar ulaştığını kaydeden Prof. Dr. Necdet Karlı, “Migren bizim gibi sınav yükü ve stresi fazla olan ülkelerde sınavla bağlantılı olarak belirgin şekilde artıyor. Lise ve üniversiteye giriş sınavı yıllarında hem gerilim hem de migren tipi baş ağrılarında artış görülüyor” diyor. Prof. Dr. Karlı, birkaç yıl önce gerçekleştirdikleri saha çalışmasında bu durumu tespit ettiklerini belirterek, aileleri uyarıyor: “Eğer çocuğunuz, tekrarlayan şiddetli baş ağrılarından yakınıyor veya baş ağrısı atakları sırasında sosyal çevresinden uzaklaşıp okulla ilgili aktivitelerini yapamıyorsa, mutlaka bir hekime başvurun.”