Umay Villa’dan yağ yakan detoks programı

Alfa Sağlık’tan çıkan ‘Turbo Detoks’ kitabında yer alan programa sadık kalarak kısa süre içerisinde kendinizi çok daha sağlıklı hissedebilirsiniz. Programdan önce Villa’nın bazı tavsiyeleri var!



DETOKS BOYUNCA

Günde 2.5-3 litre su, saat 16.00-17.00 kadar istediğiniz kadar matcha çayı, yeşil çay, kırmızı çay, akşam saatlerinde sadece rezene ve papatya çayı içebilirsiniz. Gün boyu iki sade Türk kahvesi ya da filtre kahve hakkınız var.



YASAKLAR

• Menülere şeker, tuz ya da sos eklemeyi aklınızdan bile geçirmeyin.

• Öğün atlamayın.

• Asitli içecekler, alkol ve tatlandırıcılar yasak.

• Egzersiz programına ve saatine mutlaka uyulmalı.



YENİ ANNELER DE YAPABİLİR

Umay Villa bebekleri ek gıdaya geçmiş olan emziren annelerin de detoks yapabileceğini söylüyor. Menüler sağlıklı olduğu için sütün kalitesinde ve miktarında azalma olmuyor. Yine de bebeğin tepkisi ve durumu kontrol edilerek detoks yapılmalı.



KİMLER DETOKS YAPAMAZ?

• Emziren anneler

• MS hastalığı olanlar

• Aşırı zayıflar

• Aşırı kilolular

• Tansiyon problemi yaşayanlar

• Mide küçültme ameliyatı olanlar

• Organ yetmezliği olanlar

• Çocuklar

• Tip 1 şeker hastaları



KİMLER YAPABİLİR?

• Kilo vermek isteyenler

• Stresli bir işte çalışanlar

• Kabızlık problemi yaşayanlar

• Sigara ve alkol kullananlar

• Kendini devamlı yorgun hissedenler

• Sabah uyanmakta zorluk çekenler

• Vücudunuzda şişlik hissedenler

• Yeteri kadar su içmeyenler

• Yanlış beslenenler

• Kilosu normal olduğu halde yağ oranınız yüksek olanlar

• Menopoz döneminde olanlar



ANCAK...

• Gripseniz veya olmak üzereyseniz detoksa başlamayın.

• Hipogliseminiz varsa başlamadan önce doktorunuzla konuşun. Aç karna egzersiz yapmayın. Kesinlikle öğün atlamayın. Karnınız acıkmasa da ana ve ara öğünleri mutlaka yiyin. Yanınızda mutlaka 1-2 salatalık, havuç ve kuru meyve taşıyın.



KAN ŞEKERİNİZ DÜŞMESİN

Detoks boyunca kan şekerinizin düşmesini önlemek, halsizlik, bitkinlik, baş ağrısı yaşamamak için özel karışım içeceklerini akşamdan hazırlayıp, ertesi gün öğleden sonra içebilirsiniz.

Zencefilli su: 1 litre suyun içine 2 ince dilim taze zencefil, 10-15 dal saplarıyla birlikte maydanoz, yarım yeşil elma, istediğiniz kadar taze nane ekleyin.

Çubuk tarçınlı su: 1 litre suyun içine 2-3 tane çubuk tarçın koyup kapağını kapatın. Hem tatlı krizine iyi gelecek hem de enerjinizi artıracak.



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