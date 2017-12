Organlarımız hatıralarımızı depoluyor ve ne yazık ki en çok olumsuz hatıralarımızı… Gün gelip limit dolduğunda ortaya hastalıklar çıkıyor.

Yazı: Güzide Yülek



Hani büyüklerimiz, “İyi düşün, iyi olsun” derler ya… İşte Visseral Terapi tam da bunu anlatıyor. Zira yaşadıklarımız karşısında hissettiklerimiz, verdiğimiz ya da veremediğimiz tepkilerin her biri bize katma değer vergisi eklenmiş olarak geri dönüyor. Eğer olumlu tepkiler gösterebiliyorsak sorun yok. Aksine herhangi bir durum karşısında negatif düşünceler üretiyor ve davranışlar yansıtıyorsak orada sıkıntı başlıyor. Ancak biz bu sıkıntıyı hemen anlayamıyoruz, ortaya çıkması zaman alıyor. Vücut, o anıyı depoluyor. Bir çekmece gibi düşünün. Her bir duygunuz bir organınızdaki çekmecede depolanıyor. O çekmece fazlasıyla dolduğunda artık kapanamaz duruma geliyor ve alarm zilleri çalıyor, yani hastalık sinyal veriyor. Mesaneden kaslara, mideden karaciğere kadar her bölge ayrı bir duyguyu kontrol ediyor. Visseral Terapi Uzmanı Havva Akgöz, duygularımızın bizi nasıl hasta ettiğini ve şifalandırma yöntemini anlattı.



Visseral Terapi nedir ve neye odaklanır?

Visseral Terapi, iç organların ve bunlara bağlı yapıların fonksiyonlarının teşhis ve tedavisini içerir. Visseral, “İç” anlamını taşır. Batın içi organların hem kendi aralarında hem de çevre organlarla belirli ritimleri vardır. Uzmanlık gerektiren tekniklerle hissedilebilen bu ritim herhangi bir nedenden dolayı (fibromiyalji, duyguların yanlış kullanımı, doğum esnasında maruz kalınan ortopedik bozulmalar, stres ve organ spazmları) bu bozukluklar uzun süre tedavi edilmediği takdirde gelişebilecek kronik rahatsızlıklar oluştururlar. Bunları belirleyip el manipülasyon yöntemiyle tedavi sanatı Visseral Terapi’dir.



Terapi kimlere, nasıl uygulanır? Ne kadar sürer?

Bu terapi, Visseral Kayropratik (Ortopedik derin manipülasyon), Visseral Osteopati (Organ ritim düzenleme) gibi farklı masaj teknikleri ile birleştirilerek uygulanır. Terapistin amacı, fizyolojik doku gerginliklerini düzelterek dolaşımın düzenlenmesini ve tüm organizmanın kendi içinde düzgün çalışmasını sağlamaktadır. Omurgadaki patolojik değişiklikler, bel ağrısı, skolyoz, siyatik ağrı sendromları, kalıcı intercostal nevralji tedavisinde ameliyat olmadan yardımcı olur. Orta ve perifal sinir hastalıkları sistemi sorunlarında kayropraktik ve visseral psikoterapi etkisi sağlayarak trigeminal sinirin düzeltilmesiyle baş ağrısı, baş dönmesi ve stresi azaltmada ilaç tedavisi dışında yardımcıdır. Kas ve eklem ağrıları, eklem hareketliliğini kısıtlayan doku sıvısı kristalleşmeleri, donuk omuz ve eklem çevresi dokularının iyileştirilmeleri, bacaklarda ağrı ve spazmda yardımcı tedavidir. İç organ problemlerinde, midede gastrit, yeme bozuklukları, reflü gibi sorunlarda, solunum ve oksijen kullanımında zorlanılan rahatsızlıklarda, bağışıklık sistemi sorunlarında, alerjen rahatsızlıklarda lenf, damar yolu rahatsızlıklarında ve bunlara benzer pek çok rahatsızlıkta yardımcı tedavidir. Tedavinin süreci, hastalığın durumu, kişinin yaş ve diğer değişkenleri ile analiz edilip karar alınır.



Pozitif ve negatif duygular insan bedeninde nelere yol açar?

Yanlış duygu kullanımları, organlarda ve vücudun baş ve boyun bölgesi gibi bölümlerinde değişik problemlere sebep olur. Terapist olarak gözlemlerim bilgi ile buluştuğunda çok büyüleyici sonuçlar veriyor. Önemli toplantılar, düğün veya organizasyonlar gibi zorlu durumlar öncesi pek çok kişi bana eklemleri çıkmış olarak gelirler; omuz çıkması, el çıkması gibi… Veya pek çok kez tanık olduğum durumda, seans ilerlemelerinde sanki parça parça soyuluyorlarmış gibi geçmişe dönerler ve geçmiş kafalarında canlanır. Bir arkadaşım da çok sık karın ağrısı çekerdi. Özellikle baş etmesi gereken sorunlar olduğu dönemlerde terapiler ilerledikçe çocukluğuyla ilgili anılar canlanmaya başladı ve bir seansta çok ağladı. Önemli bir şey olduğunu düşünüp konuşmaya başladım.



Neler çıktı bunun altından?

İlkokulda bir koşu yarışmasında okulunu temsil ettiğini ve sonuncu olduğunu, arkadaşlarının onunla çok alay etmesi sonucunda ishal olduğunu ve çok ağladığını, terapi esnasındada aynı duyguları aynı şekilde hissettiğini ve aynı şekilde ağladığını ifade etti. Bunun gibi pek çok örnek vardır. Yani organların hatıralarımızı depoladığını mı söylüyorsunuz? Evet, vücudumuzda organlar, kaslar, sinir ağı gibi büyürken hatıra depolarlar. Bu hatıralara göre benzer olaylarda aynı duygu tepkimelerini vermeyi öğreniriz. Öfke, üzüntü, kaygı, panik gibi. Bazen de düzenlenmemiş karışık çekmeceler gibi depolanmaktan kaynaklanan duygular bize sağlık ya da sağlıksızlık olarak geri döner. Visseral terapi, bu çekmeceleri temizleyip düzenler.



Visseral Terapi’nin kökeni nereye dayanıyor?

Bu tür tedaviler eski çağlardan beri bilinir. Eski şifacılar (Çinli, Filipinli) başarıyla benzer teknikler kullanırlar. Anadolu halk hekimliğinde göbek düşmesi, kursak kaldırma, korku alma gibi isimlerle kullanıldığına araştırmalarda tanık oldum. Rusya’da ise Slav halk şifacılığından eğitime dahil edilip anatomi ve fizyoloji bilimiyle birleştirilerek Demir Perde döneminde özgün eğitim sistemine alınmış. Bu tür tıbbi kullanım ilk Rusya’da başlamış, bununla ilgili hastahaneler kurulmuş. Batı’da ise ilk alan Almanya. Bütünsel tıp yardımcı tedavi adı altında kullanılmaya başlandı ve dünyada hızla yayılıyor.



Visseral Terapi yapan kişinin doktor olması gerekiyor mu?

Rusya’da tıp fakültesi bitirmek gerekmiyor. Çeşitli branşlardan doktorlar, fizyoterapistler, psikologlar, psikoterapistler, vücut masajı terapisi uygulayanlar bu eğitimi alabiliyorlar. Hatta Demir Perde döneminde halk hekimleri annelere bunu basit şekliyle öğreterek çocukların anatomik, fizyolojik ve psikolojik gelişimine katkıda bulunmasını sağlamış.



Türkiye’de ne zamandan beri uygulanıyor?

Türkiye’de resmi bir eğitimi yok. Yurt dışında eğitimini alanlar Türkiye’de uygulamasını yapıyorlar.



Siz bu yöntemi nerede ve nasıl öğrendiniz?

Ben bu yöntemi 22 yıldır öğrenip uyguladığım masaj ve fizyoterapi eğitimimin üstüne Rusya’da Prof. Alexander T. Ogulav (Visseral dahiliyeci sağlık merkezi ve manuel terapi eğitim üniversitesi Predtetscha)’dan üç yıl eğitim aldım ve hala devam ediyorum. Eğitim süresi altı yıl... Uzun soluklu bir eğitim. Manuel terapiler dışında bitkilerle terapi (Fitoterapi), besinlerle tedavi (Ayurveda) gibi geniş bir yelpazesi var. Bu eğitim sistemi Ogulav tarafından geliştirilmiş.



Kimlere uygulanamıyor bu tedavi?

Dışardan takılan organ aparatı içeren bazı kalp hastalarında, çok ağır ilaç tedavisi gören psikiyatri hastalarında, açık yara ve lezyonlarda, ameliyat iyileşmesi olmayan vücutlarda, romatoid artritin (iltihaplı romatizma) atak dönemlerinde…



Diğer tedavilerden farkı nedir?

Ortodoks tıbbında yapılan çabuk cerrahi yöntemleri manuel terapilerde pek desteklenmez. Organ çıkartılmadan vücutta restorasyonu yapılmaya çalışılır. İnsana pek çok parçanın bir araya geldiği bir mekanizma gibi bakmaz, bütün olarak bakar. Düşünce tarzının fiziki yapıya etkisini önemser. İnsana tek başına bir beden olarak bakmaz. Ruh ve beden bir araya gelir, insanı oluşturur diye tanımlar. Amacı önce zararsızlıktır. Beden ve aklın birlikte refahını açıklar. Bitkilerin ve besinlerin dışında bir ilaç tedavisi yoktur. Diğer tedavilerden bir farkı da hastalanmadan koruyucu tedavi içermesidir. Yani sağlıklı insan da uygulayabilir.



Bir bütün olarak baktığına göre iyileşmeyle birlikte başka faydaları da olabiliyor mu?

Elbette. Hücre yenilenme hızlanmasından, kan ve sıvı akışı normalleşmesinden dolayı, deri yaşlanması, sarkma, doğum deformasyonları çabuk düzelir. Yüz ve baş bölgesi uygulamalarında ciltte toparlanma, cildin pigment yapısında düzelme, lekelerde azalma, boyun bağ dokusunda toparlanma görülür.



ORGANLAR NE DİYOR?

Havva Akgöz, bazı organların hastalık nedenlerini şöyle anlatıyor:

Bağırsak sorunları (peklik ve diyare): Melodramatik kişilik yapısı, ifade problemi, panik ve güvensizlik göstergesi olabiliyor.

Mesane: Kontrol edilemeyen suçluluk, gerginlik, zorluklarla başa çıkamama, karar verme zorluğu.

Karaciğer: Geçmiş takıntısı, karamsarlık, öfke, depresif yatkınlık.

Böbrekler: Terk edilme duygusu, güven problemi, derin yerleşmiş öfke, cömertlik veya cimrilik.



