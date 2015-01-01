Avustralyalı bilim adamlarının araştırmasına göre, balık yağı kullananların şizofreniye yakalanma riski daha az.

Balık yağı haplarının şizofreninin gelişimini önleyebileceği belirlendi.Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, 3 ay boyunca omega-3 içeren balık yağı hapı kullananlarda şizofreni belirtilerinin daha az olduğunu ortaya koydu.Bilim adamları, 13-25 yaşında, şizofreninin ön belirtilerini gösteren katılımcılardan bazılarına 3 ay boyunca balık yağı hapı verdi. Katılımcıların diğer bölümü ise içinde etken madde olmayan haplar (plasebo) kullandı. Bir yıl sonra balık yağı kullananların sadece yüzde 10'una, plasebo alanların ise yüzde 40'ına şizofreni teşhisi koyuldu.Şizofrenlerin kan hücrelerinde omega-3 gibi yağ asitlerine az rastlandığını hatırlatan bilim adamları, bu durumun beyin hücreleri için de geçerli olabileceğinden yola çıkarak balık yağının beyindeki iltihaplanmayı azaltıp sinir hücrelerinin korunmasını sağlayabildiğini belirtti.Ancak bilim adamları, araştırmanın küçük çaplı olduğuna ve sonuçların başka çalışmalarla da doğrulanması gerektiğine dikkati çekti.Sonuçları "New Scientist" dergisinde yayımlanan araştırma, risk grubundaki kişilerin terapilerin yanında balık yağı alabileceği fikrine ışık tutuyor.Hastanın kişilerle ilişkilerden ve gerçeklerden uzaklaşarak kendi dünyasında yaşadığı kronik bir akıl hastalığı olan şizofreni genellikle 18-25 yaş döneminde başlıyor. Hastalığın erken belirtileri aylar hatta yıllar önce ortaya çıkabiliyor. (AA)