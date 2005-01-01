Smear testi nedir?

Opr. Dr. Bülent Faka: Smear, rahim ağzının kontrolü için kullanılan bir test. Ancak amacı sanıldığı gibi yalnızca rahim ağzı kanserini teşhis etmek değil, tedavi edilmediği zaman kansere yol açabilecek şüpheli durumları ve vajinal enfeksiyona yol açan mikroorganizmaları saptamak.

Ben de smear testi yaptırmalı mıyım?

B.F.: Seksüel olarak aktif bütün kadınlar hiçbir klinik yakınmaları olmasa bile yılda en az bir kez düzenli smear testi yaptırmalı. Özellikle cinsel ilişki sonrası kanama ve tıbbi tedaviye yanıt vermeyen vajinal akıntı sorunu olan hastalar bu konuda daha hassas davranmalı.

Ya bakireysem?

Dr. Alper Mumcu: Bakirelerin smear testi yaptırmasına gerek yok. Hatta günümüzde ilk smear testinin cinsel yaşantı başladıktan 2-3 yıl sonra yapılması gerektiği görüşü yaygın şekilde kabul görüyor.

Korkuyorum. Ya rahim ağzı kanseriysem?



A.M.: Kansere yol açabilecek hücre değişimleri ya da hastalığın kendisi ne kadar erken teşhis edilirse, tedavi o kadar kolay olur. Zaten düzenli smear yaptırıyorsanız, anormallikler kansere dönüşmeden yıllar önce saptanıp gereken önlemler alınmıştır. Bu nedenle rahim ağzı kanserine yakalanma riskiniz çok düşüktür.

Bazı kadınlarda risk daha mı yüksek?

B.F.: Sigara içmek, erken yaşta cinsel ilişkiye girmek ve prezervatif kullanmamak rahim ağzı kanseri riskini artıran faktörlerdir. Ne kadar çok insanla ilişkiye girmişseniz, ilişkiyle bulaşan ve bazı türleri kansere yol açan Human Papiloma Virüsü'nü (HPV) taşıma riskiniz o kadar yüksektir.

Test Ücretleri: Metropolitan Florence Nightingale,

İstanbul- 85 YTL (0212) 288 34 00

? Amerikan Hastanesi, İstanbul

59 YTL (0212) 311 20 00

? Acıbadem Hastanesi, İstanbul

63 YTL (0216) 571 44 44

? Bayındır Tıp Merkezi, Ankara

95.6 YTL (0312) 287 90 00

Genital siğilim vardı. Doktorum bunun bir tür HPV'den kaynaklandığını söylemişti. Benim kansere yakalanma olasılığım daha mı yüksek?



B.F.: Genellikle kansere yol açan HPV'yle, siğillere yol açan HPV aynı tür değildir. Rahim ağzı kanseri görülen hastaların yüzde 95'inde HPV'ye rastlanıyor. Ama bu siğile neden olan, dolayısıyla fark edilen bir tür değil. Çoğu kadın, kansere neden olan HPV türünü taşıdığının farkında bile değil. Çünkü bu tür, genel jinekolog kontrollerinde herhangi bir belirti göstermiyor.





Devamı Elele 2005 Şubat sayısında...