Smear testinizi yaptırdınız mı?

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Peki ya şimdi ne olacak?

Rahim ağzı kanserinin erken teşhisi için çok önemli olan Pap Smear testini yaptırdınız. Sonuçlar elinizde… Doktorunuzun yorumlarını dinlerken biraz heyecanlıydınız ve söyledikleri pek aklınızda kalmadı. Hala yanıt bekleyen sorularınız var. Birçok kadının aklını kurcalayan bu sorulara cevap bulabilmek ve Pap Smear sonuçlarının ne ifade ettiğini daha iyi anlayabilmek için Kadın Hastalıkları&Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Serdar Koç’tan yardım istedik.

Yetersiz Smear

Bu tanıyı alan hastada ilk akla gelenler; smear alma işlemi sırasında fırçaya yeterli hücrenin gelmediği ya da seksüel yolla bulaşmamış olan sıradan bir enfeksiyonun varlığı oluyor. Böyle bir durumda enfeksiyonu ortadan kaldırmak için spesifik ya da genel bir antibiyotik tedavisi sonrası, genellikle bir ay sonra yeni bir smear alınıyor. Eğer elde edilen sonuç negatif ise rutin tarama programına dönülüyor. Tekrar edilen smear’de sonuç normal çıkmaz ise ilgili probleme yönelik prosedür işliyor.

Sınırda Smear

Sonuç sınırda çıktığında yine enfeksiyon tedavisi uygulanarak ya da hiçbir şey yapmadan bir ay bekleyip smear işlemini tekrar uygulamak gerekiyor.

Hekiminiz sizin için uygun olan tekrarlama tarihini bildirecektir. Bu tarihi geçirmeden testi tekrar etmeniz önem taşıyor.

Anormal Smear

Sonucun anormal çıkması alınan örnekte normal dışı hücrelerin gözlenmesi anlamına geliyor. Elde edilen hücrelerdeki değişimin tipine göre anormallik sınıflandırılıyor. Rutin alınan bir smear testi sonucunda veya HPV varlığında yapılan takipte Pap Smear testinde bazı hücresel değişikliklerin çıkması ile CIN 1, CIN 2 ya da CIN 3 tanısı konuluyor. Bu sınıflama rahim ağzının epitel olarak isimlendirilen üst dokusunu tutmadaki derinliğine göre yapılıyor.

CIN 1 Tanısı

CIN, Servikal Intraepitelyal Neoplazi’nin baş harflerinden oluşan bir kısaltma… Kanseri değil, kanser öncesi lezyonları ifade ediyor. Epitelyal yüzeyin yüzde 25’i tutulmuş ise CIN 1 (hafif displazi) tanısı konuluyor. Eğer hücresel değişim hafif ise (CIN 1) genellikle takip yeterli oluyor. 6 ayda bir smear sonucu negatifleşene kadar smear işlemi tekrarlanıyor.

Bu süreçte hücresel değişim bir ileri aşamaya geçerse o aşamaya yönelik aktif eyleme geçiliyor. Ancak iki smear sonucu halen CIN 1 devam ediyorsa artık kolposkopik inceleme uygun görülüyor.

CIN 2 veya CIN 3 Tanısı

Epitelin yüzde 50’si tutulmuş ise CIN 2 (orta derece displazi), yüzde 75’i veya daha fazlası tutulmuş ise CIN 3 (ağır displazi) olarak sınıflandırılıyor. CIN’in hafif formundan ağır formuna geçmesi için uzun yıllar gerekiyor. CIN 3 karsinoma in situ’ya yani rahim ağzı kanseri başlangıcına dönüşüyor ve en sonunda serviksin ilerlemiş kanseri oluşuyor.

