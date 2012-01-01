Soğuk hava, sıcak havadan daha riskli!

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Soğuk hava sıcaktan yaklaşık 18 kat fazla ölüme yol açıyor.

Soğuk havalara bağlı ölümlerin sıcaktakinden yaklaşık 18 kat fazla olduğu belirlendi. Bilim adamlarının 1985-2012'de nem seviyesini ve hava kirliliğini de dikkate alarak 13 ülkede yaptıkları araştırmada, 74 milyon kişinin öldüğü dönemin günlük sıcaklık verilerini inceledi.



Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Japonya, İtalya, Güney Kore, İspanya, İsveç, Tayvan, Tayland, İngiltere ve ABD'yi kapsayan araştırma, soğuklarda bazı hastalıklardan ölümlerin sıcaktakinden yaklaşık 18 kat fazla olduğunu ortaya koydu.



Araştırmada, ölümlerin yüzde 7,29'unun soğuk havalara bağlı olduğu saptandı. Sıcak havaların ise ölümlerin yalnızca yüzde 0,42'sinden sorumlu olduğu tespit edildi.



Aşırı soğuk ve sıcak havalarda ise ölüm oranının yüzde 1 olduğu belirtildi.



Öte yandan araştırmacılar, beklentilerin aksine, erken ölüm oranının "kış soğuğu" veya "yaz sıcaklarından" ziyade "orta derecedeki sıcak ve soğuk havalarda" daha yüksek olduğuna dikkati çekti.



Soğuk ve sıcak havaların kalp-damar hastalıklarından ölümleri tetiklediğine dikkati çeken bilim adamları, soğuk havaların solunum sorunlarına da davetiye çıkardığını vurguladı.



Araştırmanın sonuçları, İngiliz "The Lancet" dergisinde yayımlandı. (AA)



