Sol kasık ağrısı deyip geçmeyin, masum bir ağrı olduğunu düşünerek hafife almayın sakın! Aklınızın ucundan bile geçmeyecek ciddi bir nedeni olabilir bu basit ağrının!

Kasık ağrısı daha çok kadınlarda karşılaşılan bir rahatsızlık olarak düşünülse de her yaştan, her cinsten insanda karşılaşılan bir sağlık sorunu. Hem sağ kasıkta hem de sol kasıkta zaman zaman bu ağrı olabilir. Her zaman ciddi bir hastalığın habercisi olmadığı gibi, öyle çok da hafife alınası bir rahatsızlık değildir sol kasık ağrıları. Sağ kasıkta da ağrılar olsa da, hem erkek hem kadınların en çok dert yandığı ağrı, sol kasık ağrısıdır. Sol kasık ağrısı erkeklerde ayrı, kadınlarda ayrı hastalıkların habercisi olabilir. Özellikle sık sık tekrar eden ve uzun süren ağrılar için tıbbi destek almak şart.



Sol kasık ağrısı sebepleri?

Erkeklerde sol kasık ağrısı nedenleri arasında akla gelen ilk şey kasık fıtığıdır. Kasık fıtığının ani hareketler yapmak, ağır kaldırmak gibi sebepleri olabilir. Fıtık ağrısı bazen sağ kasığa da vurabilir. Bir diğer kasık ağrısı nedeni de böbrek taşlarını. Böbrek taşı ya da kum döken kişilerde de sol kasık ağrısı görülebilir. Kasık bölgesine alınan bir darbe, lenf bezlerinin şişmesi, testis tümörü, kas gerilmeleri gibi daha birçok nedeni olabilir. Kadınlarda sol kasık ağrısı erkeklere oranla daha sık karşılaşılan bir durum. Bunun tek nedeni ise kadınların biyolojik ve fizyolojik yapısının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Kadınlarda sol kasık ağrısı dendiğinde akla gelen ilk rahatsızlık üreme organlarındaki hastalıklar. İdrar yolları enfeksiyonu da akla gelebilecek ilk nedenlerden biri. Bir diğeri de iskelet sistemindeki rahatsızlıklar. Dış gebelik, iltihaplanmalar, taş düşürme, apandisit, rahim ve yumurtalıkla ilgili sorunlar, adet ağrısı ve hatta gebelik gibi birçok sebebi olabilir sol kasık ağrısının. Gelin şimdi bunlardan birkaç tanesini mercek altına alıp detaylı inceleyelim:



Yumurtalık kistleri: Yumurtalıklarda bazen iyi huylu bazen de kötü huylu kistler oluşur ve bu kistler diğer organlara da baskı yapar. Bu durum da ağrıya sebep olabilir. Ayrıca yumurtalık kistlerinin sol kasık ağrısı dışında, gebeliğe de engel olduğu bilinir. Yumurtalık kistinin tanısı ve tedavisi için doktora başvurmak gerekir. Özellikle çok büyük olmayan iyi huylu kistlerde ilaç tedavisine olumlu cevap alma ihtimaliniz yüksek. Aksi durumlarsa tıbbi müdahale yapılarak kistler alına da bilir. Devam eden süreçte gebeliğe engel teşkil eden durum ortadan kalktığı için hamile kalınabilir.



İltihaplanma: Üreme organlarına enfeksiyon bulaşması sol kasık ağrılarında çok karşılaşılan bir durumdur. Bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar günlük hayatınızı etkileyen ciddi ağrılara sebep olabilir. Ateş, titreme ve ciddi ağrılarla kendini belli eder. Doktor kontrolünde ilaçla tedavisi yapılır.



İdrar yolları enfeksiyonu: İdrar yolundan geçerek mesaneye geçen bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyon türü. Sık idrara çıkma, idrar esnasında yanma, kasık ağrıları, ateş gibi belirtileri vardır. Yapılan testler sonucunda verilen uygun antibiyotikle tedavisi mümkün.



Sol kasık ağrısı gebelik belirtisi mi?

Tek başına yeterli olmasa da, evet sol kasık ağrısı gebelik belirtilerinden… Geciken adet dönemini takip eden kasık ve bel ağrısı bebeğin rahme yerleşmesi olarak yorumlanır. Kadınların birçoğu hamile olduğunu ilk olarak kasık ve bel ağrılarından anladıklarını söyler. Ama işinizi garantiye almak için gebelik testi yapmalı ve kan testi için doktorunuza başvurmalısınız.



Sol kasık ağrısı adet belirtisi mi?

Adet kanaması kadınların üreme çağında olduğunu gösterir. Ergenliğin başladığı dönemden itibaren adet gören kadınlarda adet dönemi ağrıları da kaçınılmaz! Özellikle adet döneminin görülmeye başlandığı ilk yıllarda daha şiddetli ağrılar yaşanır. Bu ağrılar genellikle kasıklarda ve bel bölgesinde görülür. Genç kızların adet günü gelmeden birkaç gün öncesinde bile sancıdan kıvrandığını görebilirsiniz. Bu sol kasık ağrıları regl işaretidir. Ortaya çıkan bu ağrılara göre önlem alıp kendinizi soğuktan korumaya, çok fazla yormamaya dikkat edebilirisiniz.



Hamilelikte sol kasık ağrısı ve cinsiyet

Gebeliğin başlarında bebeğin rahme yerleşmesi, rahim kaslarının büyümesi ve gerilmesi gibi nedenlerden dolayı sol kasık ağrısı sık karşılaşılan bir sorun. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde sol kasık ağrısı düşük belirtisi olarak da görülür. Kanama ve lekeyle birlikte görülen kasık ağrıları korku nedeni olabilir. Aksi durumlarda tek başına kasık ağrısı düşük tehlikesi değildir. Özellikle gebelik dönemleri için kuşaktan kuşağa anlatılan, inanılan efsaneler adeta hayatın olmazsa olmazı. E tabii kasık ağrılarına da farklı anlamlar yüklemeden de olmaz! Sağ kasık ağrısı kız, sol kasık ağrısı da erkek…Bu, ye ekşiyi doğur Ayşe'yi, ye tatlıyı doğur Hakkı’ yı söylemi kadar bilimsel gerçeklikten uzak…



Sol kasık ağrısı için hangi doktora gidilmeli?

Tekrar eden sol kasık ağrınız varsa, teşhis ve tedavi için Kadın Doğum, Üroloji, Genel Cerrahi doktorlarına başvurulabilir. Durumun ciddiyetine ve gereken tedavi yöntemine göre de doktorlar tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.