Sonbahar depresyonundan egzersizle kurtulun

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İsteksizlik, baş ağrısı, iştah kaybı, sebepsiz yorgunluk… Soğuyan havalar, kısalan günler sizi de depresyona sürüklüyorsa, Life Fitness Akademi Uzmanlarından Özgür Güngör'ün önerilerine kulak verin.

Düşük şiddetli egzersizlerle oksijen seviyenizi artırın

Herhangi bir kaynağı olmayan baş ağrısı ve halsizlik için Aerobic, Pilates, TRX Suspension Training System, Bosu gibi çok nefes nefese kalmadan yapılacak düzenli egzersizler etkili olabilir. Bu tür egzersizler kanın oksijen bağlama kapasitesini artırır, yani kan vücudun gerekli yerlerine daha çok oksijen taşır. Beyin de buna dahildir. Eğer baş ağrısından kurtulmak için egzersiz yapıyorsanız çok yüksek şiddetli egzersizden kaçının. Çok yüksek şiddetli egzersizlerde vücut oksijenden yana sıkıntı çekebileceğinden ve kandaki oksijen miktarı da yüksek şiddetli egzersizde daha az olacağından beyin de oksijensiz kalacaktır dolayısıyla eğer baş ağrısından ötürü egzersiz yapılıyor ise bu göz önünde bulundurulması gereken bir durumdur.



Beslenme ve dinlenmeye zaman ayırın

Halsizlik tamamen enerji seviyeleri ile alakalıdır. Enerji depolarını boşalttıktan sonra yerine koymalıyız. Egzersiz hiçbir zaman tek başına değerlendirilmemeli, beslenme ve dinlenme de mutlaka ele alınmalıdır. Depresyon nedeniyle harekete karşı isteksizlik ve halsizlik var ise çalışmaya küçük küçük başlamayı önerebiliriz. Örneğin; oturduğunuz yerde çeşitli esnetmeler, çeşitli kas ve eklem hareketleri ile başlanabilir. Sonrasında bir özel antrenör ya da sizi harekete geçirecek bir arkadaş bulmalısınız.



Tembellik yapmayın

Hareketsizlik tembelliği getirir, tembellik de insana kilo aldırır ve zaman içerisinde hareketlerini kısıtlar, aynı hareketleri daha zorlanarak yapmanıza yol açar giderek daha az hareketli bir yaşam sürersiniz, giderek sosyal hayatınız bozulabilir bu da depresyona yol açabilir. Bunun yanı sıra depresyona bağlı tembellikte mümkündür. Kendinizi kandırdığınız her egzersizin sonunda emin olun hareket etmeden önceki halinizden daha iyi hissedeceksiniz.





