Sonbahar depresyonunu atlatmanın yolları

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En çok Ekim ayında görülmeye başlayan mevsim depresyonunu atlatmak için yapmanız gerekenleri Hisar Intercontinental Hospital Uzman Psikoloğu Gülşah Yahşi’den öğrendik…

Depresyonda olan kişinin üzüntü ve keder duygularının artarak, ruhsal çökkünlük yaşadığını dile getiren Uzm. Psikolog Yahşi; ‘Mevsimsel depresyonu, herkes geçici ya da hafif olarak birkaç gün süreyle yaşayabilir. Kişi kendisini isteksiz, durgun, enerjisi az, bedensel olarak yorgun ve hayattan keyif almayan biri olarak tarif etmeye başlar. Konuşması, hareketleri ve düşüncelerinin içeriğinde de yavaşlama gözlemlenir. Konsantrasyon ve zihnin canlılığı azalır, karar verme yetisi kısıtlanır. Ayrıca iştah ve kiloda değişiklikler olabilir. Uyku azalır ya da artar. Depresyondaki bir kişi için karamsarlık hali belirgin bir özellik olur ve bu karamsarlık her şeye olumsuz bakma; hatta intihar düşüncesine kadar gidebilir. Ancak asıl mevsim depresyonu iki hafta kadar sürer. İki haftayı geçtiği halde kişinin depresif hali devam ediyorsa; işinde, ailesinde ve sosyal ortamında işlevselliğini kazanamadıysa ya da bedensel yakınmaları devam ediyorsa mutlaka bir uzmana başvurmalı.’ açıklamasında bulundu.



"Neden depresyondayım"

Tatil sonrası sorumluluklarınıza ve eski temponuza geri döndüyseniz, okullar açıldıysa, masrafların çoğalmasıyla birlikte birtakım maddi zorluklar yaşamaya başladıysanız, iş yükünüz giderek artıyorsa, tabiattaki değişikliklerden etkileniyorsanız depresyona girebilirsiniz. Bu değişikliklerin biyolojik olarak bizi etkilemesi de sebeplerden biri. Sonbaharda güneş ışınlarının azalmasıyla birlikte depresif duygularda artış gözlemlenir. Bu artış, karanlık nedeniyle beyindeki 'melatonin' hormonunun daha çok salgılanmasına bağlıdır.



Bunları yapın!

• Öncelikle bunun utanılacak ve zayıflık duyacağınız bir durum olmadığını, herkesin zaman zaman böyle bir süreci yaşabileceğini kabul edin.

• İyi hissettiren her türlü etkinliğe katılın.

• Geri dönüşü güç olan kararlar vermeyin.

• Yalnız kalmamaya özen gösterin, sevdiğiniz kişilerle sürekli iletişim halinde olun.

• İlgi alanlarınızı artırın.

• Olumsuz düşüncelerinizin farkına varmaya ve o yapıyı değiştirmeye çalışın.

• Duygularınızı yakınlarınızla paylaşın.

• Sporla uğraşın ve uykunuzu düzene sokun.

• Hayatınızda olumlu değişiklikler yaptığınız halde ruh halinizde herhangi bir iyileşme görmüyorsanız mutlaka bir uzmandan destek alın.