Spermler kontrol altında!
Uzmanların dikkat edilmesi gerektiğini söylediği 5 öneriye kulak verin.
Kötü alışkanlıkların erkeklerin spermlerine zarar
verdiğini biliyor muydunuz? Bu yüzden bize çok iş düşüyor. Partnerimizi
doğal yiyeceklere alıştırmalı, sağlığına dikkat etmesini sağlamalıyız.
1. Günde bir kadeh alkolden fazlası alınmamalı.
2 .Sodalarda genellikle kimyasal içerikli birleşimler bulunur. Partneriniz çok fazla soda tüketmemeli.
3. Sigarayı bırakmak üretilen sperm sayısını yüzde 13-17 arası arttırır.
4. İstiridyeler demir ve kalsiyum bakımından çok zengindir. Tüketilmeli.
5.
Naylon şortlar vücut ısısını bozar, spermleri etkiler. Dar iç çamaşırı
sıkışmadan dolayı sperm üretimini yavaşlatır. Cep telefonu ise ön cep
yerine arka cepte taşınmalı!k