'Stres' deyip geçmeyin

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Vücut sisteminizin bozulmaması için stresten uzak durun!

Obezite, reflü, hipertansiyon, damar sertliği, migren, şeker hastalığı, kanser ve daha birçok hastalığın asıl sebebinin stres olduğunu belirten Aile ve Evlilik Terapisti Dr. Obengül Ejder; stresin neden olduğu bedensel ve ruhsal hastalıkların gün geçtikçe arttığına dikkat çekti. Stresten kaçınılması gerektiğini önemle vurgulayan Ejder, sağlıklı yaşam için bunun şart olduğunu belirtti.

Dr. Obengül Ejder, öğrencilerin gelecekteki mesleki hayatlarını etkileyen TEOG, LGS, YGS, KPSS, ALES, YDS gibi ucu bucağı olmayan sınavların stresiyle hastalıkların tetiklendiğini söyledi. Dr. Ejder, "Sağlık çalışanları başta olmak üzere eğitim, emniyet, hukuk, belediye, basın, kamu ve özel sektörde çalışanı hemen hemen herkes iş ve gelecek kaygısı ile stres içinde. Toplum, gergin ve bütün karmaşayla nasıl baş edebileceğini bilemiyor. Doğal olarak da stresin neden olduğu bedensel ve ruhsal hastalıklar günden güne artıyor." dedi.

Tüm vücudu etkiliyor

Stresin, bağışıklık sisteminin yanı sıra vücudun tüm sistemlerini olumsuz etkilediğini ifade eden Dr. Obengül Ejder, "Organizma stres etkeniyle tekrarlı, yoğun ve uzun süre karşı karşıya kalırsa adapte olamıyor ve tükenme dönemi başlıyor. Bu dönemde bir takım sinir ve endokrin (iç salgı bezleri) sistem hormonları devreye girerek, başta adrenalin olmak üzere kortizon salınımının artmasına, dengelerin bozulmasına neden oluyor. Bağışıklık isteminin yanı sıra vücudun tüm sistemlerini olumsuz etkiliyor" şeklinde konuştu.

(CİHAN)