Strese karşı kuru üzüm

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Kuru üzüm, yorgunluğun giderilmesine ve stresin azalmasına yardımcı oluyor.

Vücudun savunma sisteminin güçlenmesinde büyük önemi olduğu ifade edilen kuru üzümünün, yorgunluğun giderilmesine ve stresin azalmasına yardımcı olduğu bildirildi.



Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sabır, kuru üzümün çok değerli bir besin kaynağı olduğunu söyledi.



Kuru üzümün, A ve B vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, demir ve sodyum bakımından zengin olduğunu belirten Sabır, vücudun savunma mekanizmasının güçlenmesine büyük katkı yaptığını dile getirdi.



"Daha dirençli bir bünyeye sahip olabilirsiniz"

Sabır, kuru üzümün günümüz hastalıklarını da çare olduğunu ifade etti. Üzüm tüketerek hastalıkla mücadelede daha dirençli bir bünyeye sahip olunacağını vurgulayan Sabır, şunları kaydetti:



''Kuru üzüm, insan vücudunda kansere neden olabilecek zararlı maddelere karşı koruyucu özellik taşımaktadır. Üzümde bol miktarda bulunan ve güçlü bir antioksidan madde olan 'Rezveratrol', insan bünyesinde kanser hücrelerinin gelişimini sınırlandırıcı etki yapmaktadır. Bu madde ayrıca, insanlarda aşırı soğuk havalara karşı direnç sağlamakta ve bünyeye giren virüs ve mantarlarla savaşarak bünyeyi bu tür zararlılara karşı korumaktadır. Öte yandan, kalple ilgili olarak kuru üzüm, başta kanın temizlenmesi, kalbin güçlendirilmesi

ve dolayısıyla kalp-damar hastalıklarına karşı direncin artmasına da yardımcıdır. İleri yaşlarda, üzümün unutkanlığı önlediği alzaymır gibi hastalıklara karşı da iyi geldiği bilinmektedir. Mevsimler arası geçiş dönemlerinde yoğunlaşan gribal enfeksiyonlara karşı da bağışıklık sistemini önemli derecede güçlendirmektedir."



"Stresi kuru üzümle yenin"

Doç. Dr. Sabır, üzüm içerisinde lifli maddelerin olduğunu, bu maddelerin bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasında etkili olduğunu aktardı.



Üzümün, gastrit ve benzeri mide rahatsızlıklarına karşı mideyi kuvvetlendirici olduğuna dikkati çeken Sabır, şöyle devam etti:



"Nefes darlığına ve boşaltım yoluyla ilgili iltihaplara karşı da üzümün iyi geldiği bilinmektedir. Yine vücutta biriken toksinler dediğimiz vücuda zararlı olan yabancı maddelerin dışarıya atılmasında üzümün önemli faydaları vardır. Yorgunluğu ve ağız kokularını giderici özelliğe de sahip olan üzümün faydaları aslında çok daha fazladır. Bir avuç kuru üzüm stres kaynaklı çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için önemli etkiye sahiptir. Stresi kuru üzümle yenin. Çünkü üzüm, tüm vücut hücrelerinde olduğu gibi insan beynindeki hücrelerin enerji kaynağıdır ve insanın ruhsal gücünü doğrudan etkileyen bazı bileşiklerin salgılanmasına da yardımcı olduğu bilinmektedir.''



(AA)