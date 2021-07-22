Su içmenin kilo vermenize yardımcı olmasının 6 nedeni

Uzmanlar su tüketiminin kilo kaybı üzerinde ne kadar etkisi olduğundan hala emin değil. Bu yazıda su tüketmenin bir kişinin kilo vermesine yardımcı olabileceğinin altı nedeni yer alıyor. Ayrıca bir kişinin her gün ne kadar su içmesi gerektiğine de bakıyoruz.

SU İÇMENİN KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLMASININ 6 NEDENİ

Araştırmacılar, daha fazla su içmenin bir kişinin kilo vermesine neden yardımcı olduğundan hala emin değiller, ancak birçok çalışma, artan su tüketimi ile kilo kaybı arasında bir miktar pozitif ilişki olduğunu gösteriyor. İşte su tüketmenin kilo vermeye yardımcı 6 etkisi...

SU, DOĞAL BİR İŞTAH KESİCİDİR

Mide doyduğunu algıladığında beyne yemeyi bırakması için sinyaller gönderir. Su, midede yer kaplamaya yardımcı olabilir, bu da tokluk hissine yol açar ve açlığı azaltır.

İnsanlar ayrıca gerçekten susadığında, aç olduğunu sanabilir. Bir şeyler yemeye başlamadan önce bir bardak su içmek gereksiz atıştırmaları engellemeye yardımcı olabilir. Susuzluğunuz geçtiğinde gerçekten acıkmış olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

2014 yılında yapılan bir çalışmada, kilolu 50 kadın, art arda 8 hafta boyunca düzenli su tüketimine ek olarak kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinden 30 dakika önce 500 mililitre (mL) su içti.

Katılımcılar vücut ağırlığı, vücut yağı ve vücut kitle indeksinde bir azalma yaşadılar. Ayrıca suyun iştah bastırma özelliğini yaşadıklarını aktardılar.

SU KALORİ YAKIMINI ARTIRIR

Bazı araştırmalar, su içmenin kalori yakmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

2014 yılında yapılan bir çalışmada, 500 ml soğuk ve oda sıcaklığında su içen 12 kişi, enerji harcamasında artış yaşadı.

Suyu içtikten sonraki 90 dakika içinde normalden yüzde 2 ila 3 daha fazla kalori yaktılar.

Su ayrıca vücudun dinlenme durumunda enerji harcamasını veya dinlenirken yakılan kalori sayısını geçici olarak artırabilir.

Soğuk su içmek, suyun kalori yakmadaki etkisini daha da artırabilir, çünkü vücut, sindirim için suyu ısıtarak enerji veya kalori harcar.

SU VÜCUDU TEMİZLER

Vücut susuz kaldığında, idrar veya dışkı gibi atıkları doğru şekilde çıkaramaz.

Su, böbreklerin toksinleri ve atıkları filtrelemesine yardımcı olurken, organ gerekli besinleri ve elektrolitleri muhafaza eder. Vücut susuz kaldığında, böbrekler sıvı tutar.

Susuzluk ayrıca sert veya topaklı dışkı ve kabızlığa neden olabilir. Su, sertleşmiş dışkıları yumuşatarak veya gevşeterek bağırsakların hareket etmesini sağlar.

Su ayrıca vücudun ishal ve hazımsızlık gibi sindirim problemlerinden kurtulmasına da yardımcı olur.

Vücutta atık biriktiğinde, insanlar hazımsızlık, şişkinlik ve yorgunluk hissedebilir.

Suya doymuş bir beden, birkaç kilo daha ekleyebilecek atıklardan kurtulmanın iyi bir yoludur.

SU İÇMEK KALORİ ALIMINI AZALTABİLİR

Soda, meyve suyu, şekerli kahve veya şekerli şuruplu çay (Örneğin soğuk çaylar) içerek sıvı yollarla kalori alırsınız. Çoğu kişi, içeceklerden ne kadar kalori aldığını göz ardı eder.

Her gün birkaç yüksek kalorili içeceği, su veya bitki çayı gibi diğer kalorisiz içeceklerle değiştirmek bile uzun vadeli kilo kaybı için fayda sağlayabilir.

2012 yılında yapılan bir araştırma, yüksek kalorili içeceğin 6 ay boyunca her gün kalorisiz içeceklerle değiştirilmesinin, obezitesi olan bir kadın grubunda ortalama yüzde 2 ila 2,5 arasında bir kilo kaybıyla sonuçlandığını buldu.

2015 yılındaki bir çalışmada, kadın katılımcılar 24 haftalık bir kilo verme programına katılırken her gün öğle yemeğinden sonra 250 mL su içtiler. Aynı programda öğle yemeğinden sonra aynı miktarda diyet içecek içen kadınlardan yüzde 13,6 daha fazla kilo verdiler.

Büyük ölçekli bir çalışmanın sonuçları ise bir hayli şaşırtıcı. 4 yıl boyunca her gün şekerle tatlandırılmış bir içeceğin bir porsiyonunu, su veya düşük kalorili bir içecekle değiştiren erkek ve kadınların, benzer bir gruba göre 0,49 daha az kilogram (kg) aldığını gösterdi.

Aynı çalışma, en az bir porsiyon meyve suyunu, su veya düşük kalorili bir içecekle değiştiren yetişkinlerin, benzerlerinden 0,35 kg daha az kilo aldığını buldu.

YAĞ YAKMAK İÇİN SU GEREKLİDİR

Su olmadan vücut depolanmış yağları veya karbonhidratları uygun şekilde metabolize edemez.

Yağları metabolize etme işlemine lipoliz denir. Bu işlemin ilk adımı, su moleküllerinin gliserol ve yağ asitleri oluşturmak için trigliseritler (yağlar) ile etkileşime girdiğinde meydana gelen hidrolizdir.

Yiyecek ve içeceklerdeki yağların yanı sıra depolanmış yağların yakılması için yeterli su içmek çok önemlidir.

2016'da yapılan mini bir inceleme, artan su alımının, hayvan çalışmalarında artan lipoliz ve yağ kaybına yol açtığını buldu.

SU EGZERSİZLERE YARDIMCI OLUR

Herhangi bir kilo verme planının en önemli bileşenlerinden biri egzersizdir.

Su, kasların, bağ dokuların ve eklemlerin doğru şekilde hareket etmesine yardımcı olur. Ayrıca egzersiz sırasında aktiviteyi hızlandırırken akciğerlerin, kalbin ve diğer organların etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Suya doymuş bir bedende, kas krampları ve yorgunluk gibi iyi bir antrenmanın önüne geçebilecek şeylerin riskini azalır.

Dehidrasyonu önlemek için egzersizden önce, egzersiz sırasında ve sonrasında daima su için.

Özellikle sıcak, nemli veya çok güneşli koşullarda egzersiz yapıyorsanız, suyu elinizin altında tutmak çok önemlidir.

GÜNDE NE KADAR SU İÇMEK GEREKİYOR?

Ne kadar su içileceği konusunda standart bir öneri yoktur. Bazı insanlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak daha fazla veya daha az suya ihtiyaç duyar:

Aktivite düzeyi

Yaş

Vücut ölçüsü

Sıcaklık

Nem

Güneşe maruz kalma

Sağlık durumu

Çoğu uzman, günlük su alımı için aralıklar önerir. Aşağıdaki su alımı önerileri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Tıp Akademisi'nden (NAM) alınmıştır:

Yetişkin kadınlar için günde 2.7 litre su tüketimi önerilmektedir.

DAHA FAZLA SU İÇMEK İÇİN ÖNERİLER

Su şişesinde su taşımak

Egzersiz yaparken veya fiziksel aktivite sırasında su içimini artırmak

Sıcak, nemli veya çok güneşli olduğunda fazladan su içmek

Yatağın yanında bir bardak su tutmak

Köri, güveç ve smoothie gibi daha fazla çorba ve sıvı açısından zengin yemekler yemek

Özellikle çilek, üzüm, kavun, domates, kereviz, salatalık ve marul gibi yüksek su içeriğine sahip meyve ve sebzeler yemek

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