İnsan vücudunun yüzde 50-60’ını, beynin yüzde 95’ini, akciğerlerin yüzde 90’ını oluşturan su, bir yaşam kaynağı. Ama aynı zamanda güzelliğimizin de en önemli nedeni... Pürüzsüz bir cilt, fit bir vücut için yapılması gereken tek bir şey var aslında; bol bol su içmek…

Vücudumuzdaki hiçbir organ su olmadan faaliyetini yerine getiremiyor ve verimli olarak çalışamıyor. Vücudumuzdaki su miktarının yüzde 2 oranında azalması bile yorgunluk, dikkatsizlik ve hastalıkları beraberinde getiriyor. Sağlıklı, fit ve güzel görünmenin sırrı da çok çok basit bir şeyde, bol bol su içmede saklı... Peki ama su nasıl güzelleştiriyor?



Kilo kontrolü sağlıyor

Suyun faydaları arasında kilo kaybına yardımcı olması ve kilo kontrolü sağlaması var. Kilo vermek isteyen birinin su alımını artırması kilo vermesine yardımcı olabiliyor. Yemek öncesi su içen kişilerin, içmeyen kişilere göre daha hızlı kilo verdiği kanıtlandı. Fazla su, tokluk hissi yaratarak daha az yemek yememize yardımcı oluyor ve aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırıyor. Su yağları eritiyor ve lifleri çözündürerek sindirime ivme kazandırıyor.



Sindirimi kolaylaştırıyor

Doğru miktarda su tüketmek kabızlığı önlüyor. Aynı zamanda vücudumuzdaki atık ürünleri temizlemeye yardımcı olarak, böbrek ve karaciğerdeki yükü azaltıyor.



Enerji veriyor

Beynin çoğunluğunu suyun oluşturmasından dolayı su içmek, düşünmek ve konsantre olmaya yardımcı. Vücudun enerjisini de artırdığı için yeterli miktarda su tüketen kişi daha aktif ve spora yatkın oluyor. Bir saat ya da daha fazla egzersiz yaparken, su performansa ve egzersiz sonrası yorgunluk ile bitkinliği önlemeye yardımcı oluyor ve sıvı dengesini koruyor.



Cildinizi güzelleştiriyor

Cildimiz için nem çok önemli. Dıştan sürülen kremler cilde yüzde 30 oranında nem kazandırırken, içten nemlendirmenin yani yeterli miktarda su içmenin cilde etkisi yüzde 50’nin üzerinde. Su vücuttaki bazı toksinleri, tıkanmış gözenekler ile sivilcelerin temizlenmesini sağlıyor ve cilde ferahlık kazandırıyor. Su tüketilmesi berrak ve kırışıklığı az bir cilde sahip olmak için en iyi yöntem.



BRITA’DAN KİMYAGER BERTHOLD CONRADT SORULAMIZI YANITLADI.

Sağlıklı bir suda olması gereken mineraller neler?

Kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum sağlıklı bir içme suyunda olması gereken mineraller. Bu mineralleri almanın en kolay ve kısa yolu da su içmek.



Suyun kalitesini hangi kriterler belirler?

pH, suyun asit ve baz durumunu gösteriyor. Genel olarak pH değeri 4,5 ile 9,5 arasında değişiyor. pH değeri 7 olan su nötrdür, asit-baz dengesi sağlanmıştır. 7 üzeri değerler o suyun alkali, altı ise asidik olduğunu gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü standartlarında içme suyu için önerilen veya izin verilen pH değerleri yok. pH değeri 6,5’tan düşük olan sular en yumuşak sular iken mineral bakımından çok fakir oluyor. pH değeri yükseldikçe suyun tadı sertleşip, içimi zorlaşıyor. pH değerleri düşük, asidik ve aşındırıcı özellikte olan, yeteri kadar kalsiyum ve magnezyum gibi yararlı tuzları barındırmayan suların içilmesi sakıncalı bulunuyor. Doğal kaynak sularında yönetmelik, pH 6,5-9,5 arasında olmasını uygun görüyor.



Filtrelenmiş suyun farkı neler?

Türkiye’deki şebeke suları Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa İçme Suyu Direktifleri ile yüzde 100 uyumlu. Fakat sudaki kötü tat ve kokudan dolayı musluk suyunu lezzetsiz buluyoruz. Brita’nın geliştirdiği Maxtra filtreleme teknolojisi doğal Hindistan cevizi kabuğundan elde edilmiş aktif karbon ve iyon deg��iştirici ile klor, kireç ve istenmeyen maddeleri filtreleyerek musluk suyunu lezzetli hale getirmeyi amaçlıyor.