Özellikle büyük şehirlerde yaşayan pek çok kişinin ortak sorunu yorgunluk ve halsizlik…

Buna bir de sürekli uyuma isteği ile uyku hali eklenince, kimi zaman günler çok zor geçebiliyor. Acıbadem Taksim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, gün ışığının azaldığı ve havaların soğumaya başladığı bugünlerde hareketsizliğin de etkisiyle vücudun bir nevi kış uykusuna hazırlandığını belirterek, şu önerilerde bulunuyor: “Bol bol su için, çay ve kahve tüketimine özen gösterin, gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durun, hareketsizlikten kaçının, kahvaltıyı atlamayın, kan şekerini dengede tutan besinler tercih edin, bulunduğunuz ortamı aydınlık tutup, havalandırın.”



Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada 1,5 milyardan fazla kişinin hipertansiyon hastası olduğunu biliyor muydunuz?



* Formsante dergisinden alınmıştır.

