Ülkemizde büyük bir çoğunluk hastaneye veya doktora ancak ciddi şekilde hasta olduğu zaman gidiyor. Oysa düzenli olarak muayene olmak ve bazı testler yaptırmak, hastalıkların daha başlamadan fark edilmesini sağlayabilir...

Hastalık taramaları, yani herhangi bir hastalık belirtisi yokken çeşitli testler ile hastalık olasılığının araştırılması hastalıkların, tedavi edilme şansının daha yüksek olduğu erken dönemde tespit edilmesine olasılık veriyor.

- Uygun tarama yöntemleri ile rahim ağzı kanseri görülme sıklığı %80 oranında düşürülebiliyor.

- Yine taramalar sayesinde kalın bağırsak kanserinin yol açtığı ölüm riski %16, meme kanseriyle ilgili ölüm riskiyse neredeyse yarı yarıya, %45-50 azaltılabiliyor.

- Şeker hastalığı için tarama yaptırarak hastalığın risklerini azaltmak, daha uzun ve kaliteli bir yaşam sürebilmek mümkün.

- Belli bir yaştan sonra düzenli tansiyon ölçümü yaptırmak da önemli. Çünkü kalp hastalıkları ve inme riskini artıran yüksek tansiyon, ölçüm yapılmadan pek anlaşılamıyor.

Pfizer’in dünyanın dört bir yanında daha çok kişiye ulaşarak, onların dolu dolu yaşayacakları uzun bir ömür yaşamalarına yardım etmek için başlattığı “Sen Çok Yaşa” projesi, sadece daha uzun yaşamaya değil, her yaşta daha kaliteli bir yaşam sürmeye odaklanıyor. Yaşlanmakla gelen bilgi, tecrübe ve bilgeliği kucaklarken, insanların yaşamlarının her evresinde sağlıklı kalmalarını destekleyecek pratik ve hayata geçirilebilir öneriler sunuyor. Daha sağlıklı ve daha uzun bir hayat sürmek için yapılması gereken tarama testlerine ve sağlık hakkında daha birçok bilgiye sencokyasa.com üzerinden ulaşmak mümkün.

