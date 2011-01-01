Tembellik genetik mi?

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Farelerle yapılan bir deneye göre tembelliğin genetik olması mümkün…

ABD’de Missouri Üniversitesi’nden bilim adamlarının fareler üzerinde yaptığı bir araştırma, bazı genetik özelliklerin hareket etme motivasyonunu etkileyebileceğini gösterdi. Michael Roberts ve ekibi, 6 gün boyunca, farelerin kafes içindeki tekerleği çevirme isteğini inceledi ve hayvanları motivasyonlarına göre ayırdı. En iyi ”koşucu” 26 fare aralarında, en tembel 26’sı da tembellerle çiftleştirildi. En iyi ”koşuculardan” doğan farelerin tembellerden 10 kat fazla koşmaya hevesli olduğu görüldü. Daha sonra bilim adamları, koşmayı seven ve miskin farelerin kas hücreleri, vücut yapısı ve genlerini inceledi. Vücut yapısı ve kas hücrelerinde çok az fark bulan bilim adamları, ayırt edici özelliğin genlerden kaynaklandığını belirtti. Araştırmacılar, 36 genin fiziksel motivasyona yatkınlıkta rol oynadığını belirledi.”American Journal of Physiology” dergisinde yayımlanan araştırmada bilim adamları, sonuçların insanlarda obezitenin nedenlerini anlamaya ışık tuttuğunu vurguladı. Kanada’da 2011’de yapılan bir araştırma da farelerin bazılarının kaslarında, özellikle egzersiz yaparken harekete geçen AmpK enzimini üretmeye yarayan iki genin eksik olduğunu, bu nedenle daha kısa mesafe koşabildiğini göstermişti.

