Tırnaklarda gizli hastalıkların ipuçları olabilir

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Okan Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, tırnakların mat ya da çizgi çizgi başka renk olmasının gizli bir sağlık probleminin habercisi olabileceğini belirtti.

Şenbursa, yaptığı açıklamada, tırnaklardaki eğrilik, çukurluk, girinti ve çıkıntıların, bunun yanında kalınlığının, altındaki ve etrafındakiderinin kontrol edilmesinin önemine değinerek, değişikliklerin bir hastalıkla bağlantılı olabileceğine işaret etti.

"Tırnaklarınız ciddi hastalıklar ve sağlık problemleriniz hakkında önemli sinyaller veriyor. Tırnaklarınıza iyice bir bakın. Yukarı doğru burun seviyenize kadar kaldırın, yüzünüzden bir karış uzakta tutarak her birini dikkatlice inceleyin" uyarısında bulunan Şenbursa, sağlıklı bir tırnağın renginin dokunulduğunda pembe ya da pembemsi beyaz olması gerektiğini vurguladı.



Şenbursa, "Eğer tırnaklarınız mat ya da çizgi çizgi başka renk ise gizli bir sağlık probleminiz olabilir. Yeşil tırnaklar, bakteriyel enfeksiyonun göstergesidir. Kırmızı çizgiler, kalp kapağı enfeksiyonunun işareti olabilir. Mavimsi tırnaklar, kandaki oksijen seviyenizin düşük olduğunu gösterir. Mat tırnaklar, vitamin eksikliğinin işaretidir. Beyaz tırnaklar, hepatit gibi

karaciğer hastalıklarının belirtisidir. Koyu renk şeritler, yaşlanma ve konjestif kalp yetmezliği ile bağlantılıdır" değerlendirmesinde bulundu.



Şenbursa, kalın tırnakların doğal olmadığını, pençe görünümündeki kalın tırnağın akciğer hastalığının bir belirtisi olmasının yanı sıra sertliğin mantar enfeksiyonuna, ayrılmış olanın tiroid ya da sedefe ve dolaşı problemlerine işaret ettiğini aktararak, şöyle devam etti:



"Ayrıca, kalınlaşan tırnaklar gözden kaçırdığınız bazı problemlerin belirtisidir. Yeni bir ilaca başladığınızda alerjik reaksiyonlar hemen tırnaklarınızda kalınlaşmaya neden olur. Tırnaklar sadece kapılara veya etrafa takılmakla kırılmaz. Kırılma sebebi sadece ellerinizi çok fazla yıkamanız ya da ojeler değildir. Kırılmış tırnaklar folik asit, C vitamini ve protein

eksikliğinin bir sonucudur. Eğer kırılmış tırnaklar, tırnak diplerinde oyuklarla beraber görülüyorsa bu sedef hastalığının bir belirtisidir. Sedef hastalığı yüzde 10 oranında tırnaklardan başlar. Kırılan tırnaklar aynı zamanda beslenme yetersizliğinin de bir göstergesi olabilir. Yediklerinize dikkat edin ve genel sağlığınız için tırnaklarınıza daha fazla özen gösterin."



(AA)