Toksinlerden çiğ sebze ve meyvelerle kurtulun!

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Çiğ sebze ve meyvelerle toksinleri yıkayın hücrelerinizi besleyin!

Toksinlerden arınmak için kısa bir detoks yapmak ya da beslenmenizde çiğ gıdaların iyileştirici, besleyici gücüne yer açmak istiyorsanız sağlıklı besinler üzerine çalışmalar yapan şef İdil Şanal’ın hazırladığı tarifleri uygulamak için haydi mutfağa!

Yazı: Aytaç Özkardaş / Formsante

Yeşil Enerji

2-3 porsiyon

Yeşil sebzeler modern beslenmede eksikliği en fazla hissedilen gıdalar. Beslenme rejimimizde mutlaka yer alması gereken yeşil sebzeler dolaşım ve solunum sistemlerinizi güçlendiriyor. Tüketimi artırmanın en kolay yolu ise sularını sıkmak.

- ½ demet pazı

- 2 salatalık

- 1 yeşil elma

- ½ demet ıspanak

- 2 kereviz sapı

- 1 rezene sapı

- Maydanoz, Dereotu, Nane, Zencefil, Limon

Tüm malzemeyi katı meyve suyu sıkacağında sıkın. Tarife bağlı kalmak zorunda değilsiniz, istediğiniz yeşilleri kullanabilirsiniz. Sıvı miktarını artırmak için salatalık ve kereviz sapından yararlanabilirsiniz. Lezzetlendirmek için nane, zencefil, limon, taze baharatlar; metabolizmayı hızlandırmak için biraz kırmızı biber ekleyebilirsiniz. Havuç ve pancar gibi sebzelerle içeceğinizi tatlandırabilirsiniz.

