Topuk dikeni belirtileri ve tedavisi

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Sabah yataktan kalktığınızda attığınız ilk adım ayak topuğunuzun içinde şiddetli bir ağrıya neden oluyorsa, sizde dikeni olabilir!

Topuk dikeni, topuk kemiği üzerinde sonradan oluşan küçük bir kemiksi çıkıntıdır. Bu çıkıntı, ayak kemiğinin sürekli zorlanması sonucu topuk kemiğinde toplanan kalsiyum birikintilerinden meydana gelir. Kemik çıkıntısı ile ilgili olmayan ve ayak kemerindeki dokunun iltihaplanması anlamına gelen “plantar fassitis” de genel olarak topuk dikeni olarak adlandırılır. Ayak kemeri dokusunun iltihaplanmasına da topuk dikeni denmesinin nedeni bu iltihabın tedavi edilmezse bir süre sonra bazı hastalarda kemiksi bir çıkıntının oluşmasına yol açmasıdır. Topuk dikeni mutlaka iltihaplanmaya bağlı olarak görülmez. Bazı artrit çeşitlerinin de topuk dikenine yol açtığı ve üstelik ağrı yapmadığı bilinmektedir.



Topuk dikeni ağrısı sabah yataktan kalkınca veya uzun süre oturma sonrası ilk basışta ortaya çıkar ve biraz yürüyünce azalır, gün içinde yorgunlukla yeniden artabilir. İleri durumlarda yürüme çok daha acı verici olabilir. Aşırı kilo, düz tabanlık gibi genetik faktörler, hatalı topuk kullanımı ve uzun süre ayakta kalmak topuk dikenini tetikler.



Topuk dikeni oluşumu, “plantar fassitis" nedeniyle ayak ağrıları çeken hastalarda yaygın olarak görülür. Bu rahatsızlık hemen her yaş grubunu etkilese de kadınlarda daha çok görülmektedir.



Topuk dikeninin nedenleri

Topuk dikeni rahatsızlığı bir anda ortaya çıkmaz. Aylar süren bir zamana yayılır. Genel olarak topuk dikeni, ayak kas ve bağlarının zorlanması ve topuk kemiğini saran zarın aşınması sonucu ortaya çıkar. Sporcularda sık rastlanır. İşte topuk dikeni nedenleri, risk faktörleri ve risk altında olanlar:



- Orta yaşlı olmak

- Fazla kilolu ve obez olmak

- Ayak kemerinin çok yüksek ya da düz olması

- Ayak kemerinin çökmesi

- Aşil tendon gerginliği

- Uzun yürüyüşler yapmak

- Sert baldır kaslarına sahip olmak

- Düz ve yayvan ayakları olan veya çok yüksek ayak kavisi olanlar

- Topuk kemiğine, bağlara ve topuk yakınındaki sinirlere fazla baskı yapan yürüme bozuklukları

- Sert zeminde koşma ve sıçrama hareketleri

- Ayağa uymayan, küçük gelen ve ayak kemerini gerektiği gibi desteklemeyen ayakkabılar

- Yaşlanmayla birlikte esnekliğini kaybeden ayak tabanı zarı ve topuktaki koruyucu yağ yastıkçığının incelmesi

- Diyabet

- Günün büyük bir kısmını ayakta geçirmek

- Aniden yoğun bir fiziksel aktiviteye girişmek



Topuk dikeni için alınacak önlemler ve tedavi

- Şikayetinize neden olan aktiviteleri durdurarak işe başlayın.

- Doktorunuzun ya da fizyoterapistinizin önerdiği egzersizleri mutlaka yapın. Sabah henüz yatakta uzanırken yapacağınız esneme hareketleri ayağı ve baldırları gevşeterek, güne daha kolay başlamanızı sağlayabilir. Bu egzersizlerin gün içerisinde birkaç defa tekrarlanması gerekebilir.

- Spor yapıyorsanız ısınma ve spor sonrasında soğuma hareketleri yapmayı atlamayın.

- Haftada bir kere uzun mesafe koşmak yerine haftada birkaç kez kısa mesafe koşmak daha iyi bir seçenek olabilir.

- Eğer aniden başlayan bir ağrı varsa, ağrı geçene kadar ayağınızı dinlendirin. Ağrı sırasında ayağınıza buz kompresi yapabilirsiniz. Ayağınızı biraz yüksekte tutmanız da işe yarayacaktır.

- Ayakkabı alırken, ayağınıza uygun ve ayak sağlığınızı gözeten ürünler seçmeye özen gösterin. Özel topuk dikeni ayakkabısı ya da terliği de kullanabilirsiniz.

- Topuğu desteklemek için ayakkabınızın içine topuk dikeni yastığı denilen koruyucu tabanlardan yerleştirebilirsiniz.

- Tabanı sert olan ayakkabılardan ya da topuklu ayakkabı giymekten kaçınmalısınız.

- Ayakkabı içine ayak kemeri destekleyicisi koyabilirsiniz.

- Eğer fazla kiloluysanız kilo vermek, ayak sorunlarını çözmenizi sağlayabilir.

- Topuk dikeni için bitkisel tedavi yöntemlerine de göz atabilirsiniz. Çekirdekli siyah kuru üzüm ve kırmızı pul biberle yapacağınız 3'er günlük kürler işe yarayabilir.

- Doktorunuzun önereceği iltihap giderici ilaçlar da iyileşmeyi hızlandırabilir.

- Topuk dikeni tedavisi için son yıllarda ESWT (şok dalgası tedavisi) veya PRP (özel bir solüsyon enjeksiyonu) gibi zedelenen dokuları yenileyip iyileştirmeyi hedefleyen tedavi yöntemleri öne çıkmaktadır. Doktorunuza danışarak bu yöntemler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.