Tülin Şahin'den regl döneminde beslenme önerileri!

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Regl dönemlerinde abur cuburdan uzak durun!

Tülin Şahin regl dönemlerinde, sağlıklı beslenmeye devam edebilmek için yapılması gerekenleri sıraladı. Öncelikle mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeye devam etmekte fayda var. Ama bu dönemde asıl gözardı edilmemesi gereken nokta, kadınların haklı olarak bu dönem sürekli abur cubura yönelmeleri. Ama bu günleri en az hasarla geçirmekte fayda var. Canınız her abur cubur istediğinde, elinizin altında bir light yoğurt, karışık kuruyemiş, küçük bir paket dondurma veya meyve olabilir. Yoğurdu ister sade ya da içine 1-2 ceviz / tuzsuz badem / kuru kayısı ekleyerek yiyebilirsiniz. Bal da karıştırabilirsiniz. Bu şekilde hem pratik, hem hafif, hem daha sağlıklı beslenmiş olursunuz. Bir diğer öneri de süt kaynatıp içine bitter çikolata atıp o şekilde içmeniz, karnınızda oluşan kramplara iyi gelecektir. Tülin Şahin çekim günlerinde modellerin de bu şekilde beslendiğini söylüyor.