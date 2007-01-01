Kan bağışlamak için ne gibi şartlar gerekir, kana ihtiyaç duyduğunuzda ne yapmalısınız?

TÜRK KIZILAYI 2016 YILINDA DA KAN BAĞIŞLARINIZI BEKLİYOR

Kan ve kan bileşenlerine ihtiyaç duyulan durumlar…

Kan fizyolojik yapısı itibariyle doku ve organlar arasında iletişim sağlamaktadır. Bu nedenle kullanım alanı oldukça geniştir.

- Yeni doğan bebekler; yeni doğan bebeklerde akut ya da kronik kanama olması, kan uyuşmazlığı ya da kan bileşenlerinde yıkım olması.

- Kan hastalıkları: Genetik ya da sonradan oluşan kan hastalıkları.

- Kan bileşenlerinin kullanıldığı diğer durumlar:

- Diyaliz tedavisi

- Açık kalp ameliyatları (By-Pass)

- Ameliyatlar

- Yaralanmalar

- Doğumlar

- Organ nakilleri

- İç kanamalar

Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır...

Günümüzde tıp ve teknoloji alanında kaydedilen bütün gelişmelere rağmen kan temini konusunda bağıştan başka bir yöntem yoktur. Dolayısıyla kan acilen değil, düzenli ve sürekli olarak bağışlanmalıdır.

Kan bağışlamak için…

Öncelikle 18-65 yaş aralığında ve 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı bireyin, kan bağışçısı adayı olabileceğini unutmamak gerekir (19 yaşından gün almak ve 65 yaşını doldurmamak).

Bu linkten 17 Bölge Kan Merkezi iletişim bilgileri ile kan bağışında bulunabileceğiniz 64 Kan Bağışı Merkezi ve mobil ekip noktalarının bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Kan bağışı için müracaat ettiğinizde form doldurma ve kayıt sürecinin ardından muayeneye geçilir. Doktorumuzun verdiği onay doğrultusunda kan bağışı işlemi gerçekleştirilir. Kan bağış işleminin ardından bağışçılarımız dinlenme alanına alınarak soda ve bisküvi ikram edilir. Bu işlemlerin tümü ortalama 30-35 dakika sürmektedir.

Bağışlanan her kan…

Kanlar öncelikle serolojik testlerden geçer, kan gruplaması yapılır ve kullanım amaçlarına göre Trombosit Süspansiyonu (Kan Pulcukları), Eritrosit Süspansiyonu (Alyuvar), Plazma (Akyuvar) olmak üzere ürünlerine ayrılır. Kullanıma hazır olan kan ürünleri uygun sıcaklıklarda depolanır ve hastanelerden gelen talepler doğrultusunda aynı ısı koşullarında nakli gerçekleştirilir.

Hastaneye çıkış yapılmak üzere hazırlanan kan bileşeninin üzerinde yer alan ve bağışçı bilgileri ile eşleşen barkot okutulduğunda bağışçımızın son bağışında ibraz ettiği cep telefonu numarasına, bağışlanan kanın bir ihtiyaç sahibi tarafından kullanıldığını bildiren bir teşekkür SMS’i gönderilir.

Kana ihtiyaç duyulduğunda…

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2007/43 ve 2009/37 sayılı genelgeler ile hastanelerin ihtiyaç duyulan kanı hasta ve hasta yakınlarından değil, öncelikli olarak Türk Kızılayı Kan Merkezlerinde temin etmeleri gerektiği bildirilmiştir.

Kan para ile satılmıyor…

Kan temini sürecinde T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından belirlenen ücret politikası doğrultusunda, kesinlikle hasta ve hasta yakınından herhangi bir ücret talep edilemez. Hasta ya da hasta yakınından ücret talep edilmesi durumunda söz konusu hastanenin bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüklerine konu hakkında bildirimde bulunulması yasal işlem ve yaptırımlar için uygun olacaktır.

Özel yaşam ve gizlilik…

Kan bağışçılarına ait bütün bilgiler Kan ve Kan ürünleri Kanunu çerçevesinde gizli tutulmakta ve üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamaktadır. Test sonuçları içinde aynı gizlilik geçerlidir ve ancak olumsuz bir durum söz konusu olduğunda kişiye özel bilgilendirme yapılmaktadır.

Yine de test sonuçlarını görmek isteyen kan bağışçılarının, ilgili kan merkezimize kimliği ile bizzat başvurması gerekmektedir.

Kan bağışçıları ödüllendiriliyor…

Türk Kızılayı’na gönüllü olarak düzenli kan bağışında bulunan bağışçılar için hatıra amacıyla madalya/ödül sistemi oluşturulmuştur. Kan bağışçılarımıza 10. bağışta bronz, 25. bağışta gümüş, 35. bağışta altın madalya ve 45. bağışta plaket takdim edilmektedir. Madalya ve plaketler, hak edilen yılın bir sonraki senesinde 14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü kapsamı etkinliklerinde sahiplerine teslim edilmektedir.







