İstanbul’un ilk tuz mağarası ‘Sense Renaissance’ Suadiye’de hizmete girdi.
İskandinav ve eski Doğu
Bloku ülkelerinde güçlü
bir bağışıklık sistemi
için ve solunum yolu
rahatsızlıklarında kullanılan
tuz mağaraları’ büyüleyici haliyle
Sense Renaissance’de yer alıyor.
Tuz mağarasında yer, tavan ve duvarlar
kuru kristal tuzuyla kaplı. Mağarada
bulunan sirkülasyon makinesi, havaya
gözle görülemeyen tuz partikülleri
püskürtüyor. Bu partiküller, solunum
yoluyla ilk önce ciğerlere sonra da
vücudun diğer noktalarına ulaşıyor.
Soğuk algınlıklarında, öncesinde
ve sonrasında bağışıklık sistemini
güçlendiriyor. Astım, bronşit, sinüzit,
KBB (kulak-burun-boğaz) ve cilt
rahatsızlıklarında çok rahatlatıcı bir
etkiye sahip. Solunum yollarında
sağladığı rahatlatıcı etki sayesinde
uykusuzluk, stres ve konsantrasyon
bozukluğu gibi sorunlarınızın ortadan
kalkmasına da yardımcı oluyor.
Tuz odası seansı, en rahat giysilerinizle
20-40 dakika arasında, doğal ve sadece
size özel bir mağara ortamında,
uzanarak ve rahatlayarak uygulanıyor.
Siz nefes alıp verdikçe, havadaki
doğal tuz mineralleri sizi yavaşça
rahatlatıyor.
Sense Renaissance’de, rahatlama
ve yenilenme adına; İngiltere ve
Amerika’da uzun yıllardır uygulanan
fl otation therapy (okyanus terapisi) de
yapılıyor.
Yer çekiminin yok olduğu ortamda,
suda özgürce uzanan kişi, havada
serbestçe uçma hissini yaşayabiliyor.
Kasların yavaşça rahatlaması ve
vücudun yoğun şekilde dinlenmesi
sonucunda, çok daha sağlıklı bir
bedene ve zihne kavuşmak mümkün.
Bu yöntem, özellikle yoğun iş
temposu ve stres altında bulunan
kişiler için ideal.