Tuz mağarasında yenilenin!

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İstanbul’un ilk tuz mağarası ‘Sense Renaissance’ Suadiye’de hizmete girdi.

İskandinav ve eski Doğu Bloku ülkelerinde güçlü bir bağışıklık sistemi için ve solunum yolu rahatsızlıklarında kullanılan tuz mağaraları’ büyüleyici haliyle Sense Renaissance’de yer alıyor. Tuz mağarasında yer, tavan ve duvarlar kuru kristal tuzuyla kaplı. Mağarada bulunan sirkülasyon makinesi, havaya gözle görülemeyen tuz partikülleri püskürtüyor. Bu partiküller, solunum yoluyla ilk önce ciğerlere sonra da vücudun diğer noktalarına ulaşıyor. Soğuk algınlıklarında, öncesinde ve sonrasında bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Astım, bronşit, sinüzit, KBB (kulak-burun-boğaz) ve cilt rahatsızlıklarında çok rahatlatıcı bir etkiye sahip. Solunum yollarında sağladığı rahatlatıcı etki sayesinde uykusuzluk, stres ve konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlarınızın ortadan kalkmasına da yardımcı oluyor. Tuz odası seansı, en rahat giysilerinizle 20-40 dakika arasında, doğal ve sadece size özel bir mağara ortamında, uzanarak ve rahatlayarak uygulanıyor. Siz nefes alıp verdikçe, havadaki doğal tuz mineralleri sizi yavaşça rahatlatıyor.



Sense Renaissance’de, rahatlama ve yenilenme adına; İngiltere ve Amerika’da uzun yıllardır uygulanan fl otation therapy (okyanus terapisi) de yapılıyor.



Yer çekiminin yok olduğu ortamda, suda özgürce uzanan kişi, havada serbestçe uçma hissini yaşayabiliyor. Kasların yavaşça rahatlaması ve vücudun yoğun şekilde dinlenmesi sonucunda, çok daha sağlıklı bir bedene ve zihne kavuşmak mümkün. Bu yöntem, özellikle yoğun iş temposu ve stres altında bulunan kişiler için ideal.