Üç kişiden biri sigara içiyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü’nde Prof. Dr. Oğuz Kılınç’tan Türkiye’deki 15 milyon sigara bağımlısına ‘Kendinize en büyük iyiliği yapın!’ çağrısı...

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü’nde sigara kullanımı ve sigara bırakmanın sağlığa katkısının önemi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte dikkat çekenler...



• Dünyada günümüzde 1,3 milyar kişi sigara kullanıyor.

• Ülkemizde ise 15 milyon kişinin sigara içtiği biliniyor.

• Sigara içenlerin %70’i bırakmak istiyor ve her yıl sadece %40’ı bırakma girişiminde bulunuyor.

• Destek almadan sigara bırakma girişimlerinin çok büyük kısmı sigaraya tekrar başlamakla sonlanıyor.



Sigarayı bıraktıktan sonra neler oluyor?

• Sigarayı bırakanlar ilk 20 dakikadan itibaren faydasını görmeye başlıyor.

• Nabız ve kan basıncı hemen normale dönüyor.

• 1. günde kanda zehirli maddeler saptanamıyor ve 1. ayda kalp damarları normal boyutuna ulaşıyor.

• 1. yılın sonunda kalp krizi geçirme riski 2 kat azalıyor.

• 5. yılın sonunda kanser riski yarı yarıya azalıyor.

• 10. yılın sonundaysa eğer kalıcı bir hasar oluşmamışsa sigarayı bırakanların hiç sigara içmemişlerle eşit düzeye geldiğini biliyoruz.