Ülser bitti, reflü geldi!

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Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülen mide hastalıklarının en çok bilineni ülser. Ancak bu hastalık son yıllarda neredeyse yok olmak üzere. Kötü haberse, o tarihe karışırken bir başka hastalık; reflü onun tahtının yeni varisi!

Günümüzde ülseri olanlar ne kadar azaldıysa, reflüsü olanlar da bir o kadar arttı. Yaşamımızı etkilen hastalıkların başında gelen mide problemleri hakkında görüştüğümüz İstanbul Gastroenteroloji Tıp Merkezi’nden Dr. Orhan Sami Gültekin, ülserli hasta sayısındaki azalmanın ‘helikobakter pilori’ adındaki ülseri tetikleyen mikrobun oluşumunun büyük ölçüde engellenmesine bağlı olduğunu söylüyor: “Söz konusu mikrobun etkileri, kanalizasyonun başını çektiği altyapı sorunlarının ortadan kalkmasıyla giderildi.

Bunun yanı sıra, ülsere en çok sebep olan aspirin ve romatizmalı hastalık ilaçlarının kullanımı da azaldı.

