Yonca ‘açık kalp cerrahı’



HER ŞEY NASIL BAŞLADI?

En başa döneyim. Hikayenin özüne.

Fransız okulundaydım. Lisede.

Sadece liseyi bitirmem yetmiyordu. Bir de bizim üniversite sınavlarına girmem gerekiyordu.

Hayatıma o berbat ‘dershane’ denen şey de girince, ömrümde ilk defa spor dersinden ‘raporlu’ olup kaytarmak durumunda kaldım.

Resmen yalan rapor bulmak gerekiyordu. Bulunuyordu. Yalan rapor kabul edilebilir bir gerçekti... Cümleye bak cümleye! Ülke bize gençlikten dolandırıcılık öğretti, kanıksadık

biz de.

Hareketsizlik, stres ne istersen vardı lise son sınıfta.

Ye-test çöz-yat-kalk-ye-test çöz-ye-yat.

Hareket edecek zamanın yok.

Yetmez, dönemsel aşk-meşk problemleri filan. Bir de ailene gıcıksın zaten. Berbat bir dönem.

Kilo aldım doğal olarak.

Boğaziçi’ne başarıyla girdim ama.

O yaz sürekli spor yaptım, kiloların bir kısmını verdim.

Boğaziçi’ne gelene kadar ‘kilo’ kafamda pek bir sorun değildi. ‘Kilo aldım’ ağzımıza sakız bir cümleydi. Hani herkes diyor ya, sen de diyorsun gibi.

Ama İstanbul’da imaj çok önemliydi.

Hayatımda ilk defa ‘kilo’nun kötü olduğu gerçeğiyle İstanbul’da tanıştım.

“Toton da maşallah” demişti bir arkadaşım. Beynimden vuruldum. Acayip gururuma dokundu. Bu cümlenin bir kadın üzerinde çok ciddi bir psikolojik şiddeti var. Eğer bir erkek bunu o kadına diyorsa, niyet kötü bence. Dikkat!

O yüzden mesela, Meryem Uzerli röportajında, beni çıldırtmıştı o adamın kıza dedikleri. Kadını bitirir. Net. En azından bir nesil için öyle.

Erkek arkadaş ve aşk üniversitede hayatının odağı oluyor. Çocuk musun, ergen mi, yetişkin mi belli değil işte. Dahası yalnızsın, evinden uzaktasın. Yurttasın. Yemek düzeni yok. Her şey zor, bahane ve koyuyor bir şekilde.

Neyse ne.

Yiyip kusmaya başladım.





Yazı: Yonca TokbaşBu yazıyı 6 Şubat’ta,Hürriyet Gazetesi’nin internet sitesinde,yani hurriyet.com.tr’de yazdım.Ben yazıyı çok zor, çok ağlayarak yazdım. Sabaha kadar uyumadım.Ertesi gün yazımı okuyup mail atan anneler, babalar, insanlar, 14 yaşında kız-erkek ÇOCUKLAR içimi dağladı.Bazı annelerin elinden çocuklarını kurtarmak istedim. Bazı anneleri de öpüp başıma koymak. Kimi çocuk için ÇOK endişelendim. Kimi erkek benim hiç aklıma gelmeyen bir yerden vurdu; çünkü ben erkeklerin bu konuda sorunu olduğunu düşünmezdim.Aylardan mart.Dünya Kadınlar Günü 8 Mart.Dünyada kadına şiddetin bin türlüsü var.Karşı cinsin yaptığı fiziksel şiddet var, psikolojik şiddet var.Bir de biz kadınların kendi kendine uyguladığı bir şiddet var...Kendini beğenmeme, sevmeme, hor görme, güvenmeme.Nedenleri bin tane.Ben artık suçlu aramıyorum. Kurban psikolojisini geride bırakalı hayli zaman oldu.Kendine acımak da tercih edilebilen bir çeşit kişisel şiddet.İşte bütün bu nedenlerden dolayı, Elele gibi, Türkiye’de her kesimden kadının alıp okuduğu dergimde de yazıp paylaşmak istedim.Eğer ben, Yonca, kalbimin tüm kapılarını sonuna kadar açabilirsem tüm zayıflık ve utançlarımla, kendime uyguladığım en hunhar şiddetleri koyabilirsem ortaya, belki birilerinin daha kalbini açmasına yardımcı olurum dedim.Kalbini açarsan, önce kendi kendinle yüz yüze gelip çırılçıplak kalırsan, güvenebiliyormuşsun kendine.Başkalarına da güven geliyor.Çünkü, aslında en çok o zaman iyileşmek, kurtulmak istiyorsun.Ve ancak SEN BUNU İSTERSEN, yapabiliyorsun.Çünkü yapmayı istemek bir tercih...Yaşamayı sevmek, tutunmak, devam etmek, kendini sevmek veya sevmemek...Hepsi SENİN TERCİHİN.Kendinize açık olun.Güvenin.