Hava ısındıkça uykumuz azalıyor. Uykumuz azaldıkça farkında olmadan sağlığımız bozuluyor. Hal böyle olunca, bu uyku işine bir çözüm bulmak gerekiyor.

Yazı: Ece KorsanEnerji eksikliği, unutkanlık, dalgınlık, depresyon... Bunların nedeni sadece mevsim değişikliği olmayabiliyor. Uykusuzluk, bazı hastalıkların sinyalini veriyor. Sadece az uyumak değil, geç yatmak ve gündüz geç saatlere kadar uyumak da süreklilik kazandığında hastalıklara zemin hazırlayabiliyor. Kaliteli uyku diye bir gerçek var. Değişen yaşam koşulları, kaliteli uyku sürelerini azaltıyor. Bu durumun çözümü ise uykuyu düzene sokmaktan geçiyor. İstanbul Cerrahi Hastanesi’nden Doç. Dr. Nalan Kayrak, uyku hastalıklarının önemli sonuçları olabileceğini söylüyor ve uyku sorunlarını ve çözüm yollarını anlatıyor.Uykuda solunum bozukluğu olarak bilinen uyku apnesi, ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Uyku apnesi olan kişiler genellikle sırtüstü yatarak uykuya geçemiyor, sabahları ağız kuruluğu ile uyanıyor ve gün içinde sık sık uyuklama isteği duyuyor. Tedavi edilmeyen uyku apnesi obezite, hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp krizi, cinsel fonksiyon bozukluğuna neden oluyor. Uyku apnesi uyku düzenini bozduğu için hormonların salgılanması olumsuz etkileniyor, fazla yeme isteği ve vücutta yağ birikimi oluşuyor, kilo vermek zorlaşıyor ve hatta giderek imkansız bir hale geliyor.Horlama, uyku apnesiyle birlikte görülüyorsa bir hastalığın belirtisi. Apneye eşlik etmeyen horlama ise ‘basit horlama’ olarak adlandırılıyor ve basit önlemlerle üstesinden gelinebiliyor. Uyku hastalıklarında ise durum farklı. Ortak belirtiler olarak kendini sağlıklı hissedememek, dinlenmemiş bir şekilde uyanmak, çabuk sinirlenmek, baş ağrısı ve bağışıklık sisteminin iyi çalışmaması şikayetleri var. Doç. Dr. Nalan Kayrak, bu belirtilerden birden fazlasını yaşayanların uyku merkezlerine başvurmaları gerektiğini vurguluyor.İhtiyaç duyulan uyku süresi genetik olarak belirleniyor ve bu nedenle uyku süresi kişiden kişiye değişiyor. Kimi beş saat uykuyla dinlenebilirken kimi 10 saat uykuyla ihtiyacını karşılayabiliyor. Uyku süresi yaşa göre değişkenlik gösterebiliyor ancak genellikle yetişkin bir insanın ortalama uyuma süresi, 7-8 saat. En doğru uyku saati ise, doğanın ve bedenin ritmiyle uyumlu olan saat. Beynimizin belli bir bölgesi alarm gibi çalıştığı için doğanın ritmiyle uyumlu olarak gece uyumayı, gündüz aydınlık saatlerde uyanık kalmayı tercih ediyor. Buna sinir sistemimiz de yardım ediyor ve uyku-uyanıklık döngüsünü oluşturuyor.Bu döngü sayesinde, kendi isteğimize göre uyku saatimizi belirlememiz mümkün değil ve aksi sağlığımızı bozuyor. Uzayan çalışma saatleri, ulaşıma daha çok zaman harcanması, bilgisayar ve televizyon karşısında geçirilen uzun zamanlar uyku süresini kısaltmaya başlıyo ve bu durum, sağlığımızın bozulmasına neden oluyor. Dolayısıyla genetik olan uyku süremizi bilmek vücudumuzun gereken ihtiyacına kulak vermemiz gerekir.Rüya görmek sağlıklı bir uykunun olmazsa olmazı. Rüya gördüğümüz sırada beynimiz, öğrendiğimiz bilgileri arşivliyor ve zihni dinlendiriyor. Bir gecede yaklaşık üç veya beş kez rüya görüyoruz. En uzun rüya ise sabah saatlerinde görülüyor ve genellikle hatırladığımız da o rüya oluyor. Uzun süreli rüya görmemek ise depresyon habercisi olabiliyor.Karbonhidrat içeren yiyecekler (muz, patates, yoğurt, bal) ve hamur içerikli gıdalar uyku getiren yiyecekler. Ve hepimizin bildiği gibi kahve, kolalı içecekler, çay ve alkol uykuya dalmayı geciktiriyor veya zorlaştırabiliyor. Bu nedenle bu içeceklerin 19.00’dan sonra tüketilmemesi gerekiyor. Süt, papatya, melisa ve ıhlamur gibi bitki çayları ise uyumaya yardımcı oluyor.

Uykusuzluk depresyonu tetikliyor

Uzun süreli uykusuzluk ya da az uyku depresyona yol açabiliyor. Depresyonda olan kişilerin uykuya dalmakta problem yaşamalarının nedeni de yine bu durum. Depresyonda olanlar için bu seçenek de iyi değerlendirilmeli. Buradaki sebep-sonuç ilişkisinin mutlaka bir uyku merkezinde aydınlatılması gerekiyor.• Uyku, doğanın ritmiyle uyumlu olmalı. Uyku saatlerinizi buna göre düzenleyin. Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen gösterin.• Bilinçsiz ilaç kullanmayın.• Hafta içi ve hafta sonu uyku saatlerinizde büyük farklılıklar olmasın.• Gece yatağa girdiğinizde uykunuz gelmiyorsa, yataktan çıkın ve tekrar uykunuz geldiğinde yatın.• Saat 19.00’dan sonra çay, kahve gibi uyku kaçırdığı bilinen içeceklerden ve sigaradan uzak durun.• Geç saatlerde yorucu sporlar yapmayın.• Yatak odanızdan teknolojiyi çıkarın. TV, bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik aletler uykuyu olumsuz etkiliyor ve uykuya geçişi zorlaştırıyor.• Yatak odanız mümkün olduğunca karanlık olsun.• Evcil hayvanların yatağa girmesine izin vermeyin.• Çözülmemiş problemlerinizi, sıkıntılı düşüncelerinizi yatağa taşımayın. Böyle durumlarda güzel bir duş, bir bitki çayı ya da süt içmek veya kitap okumak faydalı olabilir.