Kalıcı belleğin oluşması için insanların düzenli ve sağlıklı uykuya gereksinimi var.

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Aksu, "Uykudan feragat ederek ders çalışmak, öğrenmeyi artırmanın aksine, öğrenmenin daha zor ve gecikmesine neden oluyor" dedi.Aksu, uykunun insan hayatında çok önemli fonksiyonları bulunduğunu belirterek, kaliteli uykunun yaşamın temel ögelerinden olduğunu söyledi.Endüstrileşmenin getirdiği yükümlülükler sebebiyle insanların daha az uyumak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Aksu, şöyle konuştu:"Şehir hayatı, sanayi, trafikte geçirilen sürenin uzaması, eve döndükten sonra da televizyon seyretmek veya başka yapılacak işlerin çoğalması, uyku süremizin kısalmasına neden oluyor. Erken yatılması gerekiyor, erken yatılamadığı zaman uyku alınamıyor. Aslında, kapitalizmin getirdiği ciddi bir sıkıntı bu çünkü bu dünya bize daha az uyumamızı, daha çok çalışmamızı söylüyor. Okullar da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki 'daha çok ders çalışın'. Uykudan feragat ederek ders çalışmak, öğrenmeyi artırmanın aksine, daha zor ve gecikmesine neden oluyor."Aksu, kalıcı belleğin oluşması için insanların düzenli ve sağlıklı uykuya gereksinimi olduğunu kaydederek, ne kadar çok yeni bilgi öğrenilirse öğrenilsin, yeteri kadar uyunmadığında hepsinin bellekten uçup gideceğini savundu.Aksu, uykunun ihtiyaç olduğunu ancak 9 saatin üzerinde uyunuyorsa hastalık belirtisi olabileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Eğer aşırı uyunuyorsa, bu, iki şeyin göstergesi olabilir. Beyinde uyku sağlayan merkezin aktivitesi normalden fazla artmıştır. Buna neden olan birtakım faktörler vardır ya da gerçekten uyku kalitesizdir. Organizma, bu kalitesiz uykuyu bir şekilde yerine koymak için uyku süresini artırmaktadır çünkü beyin de beden de uykudan vazgeçemez. Uyku kalitesizse, yeteri kadar iyi değilse o zaman organizma, bu kalitesiz uykunun süresini uzatır ve uyunmayanın yerine bu şekilde koymaya çalışır. Dolayısıyla, belirli bir saatin üzerinde uyumak, biz '9saat diyoruz' veya gündüz uyanık kalması gereken yerlerde ve ortamlarda uyumak, bir uyku hastalığının çok net belirtisidir ve ciddi tıbbi yardım gereklidir."Aksu, insanlara uyku testi yapılması gerektiğini belirterek, uyku hastalıklarının büyük kısmının tedavisinin mümkün olduğunu ifade etti.Tedavinin başlamasını müteakip birkaç gün gibi kısa sürede sonuçlanabildiğini aktaran Aksu, uyku probleminin kalp krizlerine, felçlere, beyin-damar hastalıklarına, şişmanlığa ve diyabete davetiye çıkarttığını sözlerine ekledi.(AA)