Uzmanlardan klima uyarısı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Klimalar ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor!

Sıcak havalarda konforlu olabilmek ve verimli çalışabilmek için kullanılan klimalar aynı zamanda sağlık açısından ciddi sorunlara da neden olabiliyor. Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı uzmanı Prof. Dr. Duygu Özol, "Klimayla serinleyeyim derken hayatınızdan olmayın." uyarısında bulundu. Klimadan sonra halsizlik, yüksek ateş, kuru öksürük ve karın ağrısı varsa derhal doktora gidilmesini önerisinde bulunan Özol, "Klimadan sonra halsizlik ve karın ağrısına dikkat edilmeli." dedi.



Yaz ayları, klima kaynaklı hastalıkları tetikliyor. Uzmanlar, klimalı ortamda bulunulmasından sonra kişide 'halsizlik, yüksek ateş, kuru öksürük ve karın ağrısı' varsa derhal doktora gidilmesini öneriyor. Çünkü rahatsızlığın ilerlemesi halinde sonuç zatürreeye bağlı can kaybı olabiliyor. Kavurucu sıcaklar klima kullanımını vazgeçilmez kılıyor. Ancak yanlış kullanım beraberinde ölümle sonuçlanan hastalıklara davetiye çıkarıyor. Prof. Dr. Duygu Özol, "Dışarısı ve içerisi arasındaki sıcaklık farkının çok fazla olması, ani gelişen ısı değişiklikleri ilk önce solunum ve dolaşım sistemini etkiler." diye ifade etti.



Bakımı kötü ve yetersiz yapılan klimaların içinde mantar sporları, polen ve bakterilerin çoğaldığına işaret eden Prof. Dr. Özol, bunun boğaz ve solunum yolu hastalıklarına neden olduğuna dikkat çekti. Sıcak, nemli ortamlarda ve su kaynaklarında yaşayabilen bir bakteri olan 'legionella'nın klimalar yolu ile bulaşabileceğinin altını çizen Prof. Özol, "Bakterinin solunmasıyla kişide halsizlik, yüksek ateş, kuru öksürük ve karın ağrısı olabilir. Hastalığın tedavi edilmemesi halinde hızla ilerleyerek nefes darlığı, göğüs ağrısı ve solunum yetmezliği gelişerek can kaybı meydana gelebilir." uyarısında bulundu.



5 AYRI HASTALIK NEDENİ

Prof. Dr. Duygu Özol, ayrıca sık sık terleyip, soğumanın ve direkt klima soğuğuna muhatap olmanın kaslarda tutulmalara ve yine solunum yollarında soruna yol açacağına vurgu yaptı. Prof. Özol, "Yanlış klima seçimi astımı tetikleyebilir, zatürreeye neden olabilir, alerjik reaksiyonları artırabilir, kas ağrılarına yol açabilir ve ciltte kuruluğa sebep olur." dedi.



Prof. Özol, bu bakteri dolu havanın sürekli dolaşımda olması sonucu astım hastalarında atak tetiklemesine, alerjik rinitin alevlenmesine, burun, boğaz ve gözlerde tahriş hissi ve nezle benzeri şikayetlere rastlanabileceğini anlattı. "Klimaların düzenli olarak bakımı ve temizliği yapılmalı. Filtreleri periyodik olarak değiştirilmelidir" diyen Özol, ortamların metrekaresine göre uygun klimaların yerleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Duygu Özol, oda havasının 21-24 derece, nem oranının ise yüzde 60-70 olması gerektiğinin altını çizdi.



(CİHAN)