Kendinize iyi bakın, uzun yaşayın!

Vücudumuza iyi baktığımız sürece hem sağlıklı hem de mutlu yaşarız. Bu nedenle önemsiz gibi görünen her belirtiyi dikkate almalı ve vücudumuzun sesine kulak vermeliyiz.

Yazı:Nilgün YILDIZ / Formsante

Yeme alışkanlıklarınızı değiştirin

? Ananas, hindistan cevizi gibi farklı meyveleri tüketmek hem değişik tatları denemenize hem de sağlıklı beslenmenize yardımcı oluyor. Fakat bu tatları sürekli tüketmek, diğer meyve ve sebzelerden uzak kalmak uzun vadede sağlığınız üzerinde olumsuz etki yapabiliyor. Uzmanlar günde en az beş porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

? Kan şekeri seviyenizin ve kandaki kolesterol düzeyinizin dengeli olmasını istiyorsanız sık aralıklarla küçük porsiyonlar tüketmelisiniz. Yemek yedikten sonra kandaki kolesterol seviyesi artıyor. Eğer günde üç defadan daha az yemek yiyorsanız yeterli miktarda besin alamazsınız.

? Yaşın ilerlemesiyle birlikte metabolizma da yavaşlamaya başlıyor. 50 yaşından itibaren 200’den az kalori almanız gerekiyor. Eğer aldığınız kalorileri yakamazsanız bu ayda 6 bin kalori ediyor. Bu nedenle düzenli olarak egzersiz yapmalısınız.

