Uzun ömrün sırrı genler değil!

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Uzun ömrün sırrı genlerle açıklanamadı.

ABD'de yapılan bir araştırma, uzun ömürlü ebeveynlere sahip olanların yaşam süresinin bundan etkilenmeyebileceğini gösterdi.



Stanford Üniversitesi'nden bilim adamları, 100'lü yaşlardaki katılımcıların DNA'sını inceledi ve uzun bir ömür sağlayacak ortak genlerin bulunup bulunmadığını araştırdı. Bilim adamlarından Hinco Gierman, uzun ömrü açıklayabilecek, nadir proteinlere ilişkin gen varyasyonlarına rastlamadıklarını belirtti.



Genler ve uzun ömür arasında bağlantı bulamayan bilim adamları, katılımcıların genlerine ilişkin verileri başka araştırmalara ışık tutması için yayımladı. Araştırmanın sonuçları Amerikan "PLOS ONE" dergisinde yayımlandı.



Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre, bugün 650 milyon olan dünya genelindeki 60 yaş ve üstü yaşlıların sayısının 2050'de 2 milyara ulaşması bekleniyor.



(AA)