Uzun yaşam için bir de bunları deneyin!

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Amerikalı doktor David Agus, 'Uzun Yaşamanın Kısa Rehberi' adlı kitabında, uzun yaşam için yapılması gerekenleri 65 maddede anlatıyor.

Apple'ın kurucusu Steve Jobs, bisikletçi Lance Armstrong gibi birçok ünlünün tedavisini üstlenen Agus'un maddeleri arasında çıplaklık ve çocuk yapma gibi ilginç öneriler var. İşte önerilerinin bir kısmı...

Yemeğinizi rutin hale getirin: Vücudunuzdaki stresi azaltmanın en iyi yollarından biri, yılın 365 günü boyunca yemek konusunda belli bir rutini tutturmaktır. Örneğin; eğer vücudunuz beklediği öğle yemeğini alamazsa, aç hissetmenin de yanında yüksek stres yaşar ve bu da vücuda yağı tutup enerji harcamasına neden olur.

Aynada kendinize çıplak bakın: Çıplak bir şekilde aynada kendinize her açıdan iyice bir bakın. Bu vücudunuzda daha önce olmayan gariplikleri görüp, olası bir cilt kanserini önlemenize yardımcı olacaktır.

Havaalanı tarayıcılarına hayır: Bu makineler bize ne yapıyor biliyor muyuz? Bize uzun vadede zarar vermediklerini gösteren bilgiler nerede? Ben, bilim bu aletlerin güvenli olduğunu kanıtlayana kadar havaalanlarında elle arama istiyorum ki bence siz de öyle yapmalısınız.

Topuklu ayakkabılarınızdan kurtulun: Rahatsız ayakkabılar ayağınızda gereksiz iltihaplanmaya yol açabilir. İltihaplanma; kanser, Alzheimer, bağışıklık ve şeker hastalıkları gibi dejeneratif hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Bunun önüne geçmenin en kolay yolu ise rahat ayakkabılar giymekten başka bir şey değil.

Güne kahve ile başlayın: Aşırıya kaçmadan çay özellikle de kahve içmenin sağlığımıza faydalı olduğu uzun zamandır bilinen bir gerçek. Çoğu araştırmacı her ne kadar kafein tüketimini kalp hastalığı, yüksek tansiyon, kemik erimesi ve kanserle bağdaştırmaya çalıştırsa da benim gibi aksini söyleyende bir hayli fazla.

Grip aşısı olun: Gribe karşı bağışıklık sadece hastalığı yenmekten ibaret değil. Eğer hastalığa yakalanırsanız yaşayacağınız bir ya da iki haftalık iltihaplanma dönemi, obezite, kalp krizi, felç ve kanser risklerinizi arttırabilir.İnsanlar aşının yan etkileri olduğunu, işe yaramadığını, hastalığa sebep olduğunu ve hatta zararlı toksin ve zehir içerdiğini bile söyleyebilir. Bunların hiçbirine kulak asmayın!

Hareket edin: Bilindiği üzere sürekli oturmak obezite, şeker hastalığı, kalp hastalığı ve erken ölüm riskini arttırıyor. Örneğin; 50’lerde Londra’da çift katlı otobüs şoförleri, tüm gün merdiven çıkıp inen biletli yolcuların şoförlerden daha az kalp krizi geçirdiklerini fark etti. Kısacası eğer masa başı uzun bir çalışma sürecinden önce veya sonra sadece birer saatlik egzersiz yapmanın size iyi geleceğini düşünüyorsanız tekrar düşünün. Çünkü, gününüzün 22 saatini hareketsiz bir şekilde geçirirseniz geriye kalan iki saatlik egzersiz hiçbir işe yaramayacaktır.

