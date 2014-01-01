Uzun yaşamın sırrı güneşte saklı!

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Güneş üzerindeki aktivitelerin yaşam süresini etkileyebileceğini biliyor muydunuz?

Güneş'teki aktivitelerin yaşam süresini etkileyebileceği belirlendi.



Norveçli bilim adamlarının araştırması, Güneş'teki aktivitelerin az olduğu dönemde doğanların ortalama 5 yıl fazla yaşadığını gösterdi.



Bilim adamları Güneş'teki faaliyetlerin düzeyi ve 1750-2014'te doğanların yaşam süresini inceledi. Güneş'teki büyük patlamalar gibi yoğun aktivitelerin Dünya'ya daha fazla ultraviyole ışınların ulaşmasına yol açtığına dikkati çeken bilim adamları, bu durumun gebelerde folik asit ya da B9 vitamininin azalmasına neden olabileceğini vurguladı.



Bilim adamarı, folik asit ya da B9 eksikliğinin çocukların hastalıklara daha açık olmasına yol açtığını belirtti. Kız çocukların Güneş'teki yoğun faaliyetlerden daha fazla etkilendiği de vurgulandı.



Araştırmanın sonuçları "Proceedings of the Royal Society B" dergisinde yayımlandı.



(AA)