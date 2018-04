Vejetaryen beslenme ipuçları

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Baş Diyetisyeni Hatice Baygut, vejetaryen beslenmeyi ve vejetaryenlik türlerini anlattı ve vejetaryenliği tercih edenlere önerilerde bulundu.

Vejetaryenler; kırmızı et, balık eti, kümes hayvanları ve bunları içeren besinleri veya ürünlerini tüketmeyen kişilerdir. İnsanların, dini, kültürel, ahlaki veya etik inançlar, sağlıkla bağlantılı, çevresel, ekolojik veya ekonomik sorunlar, dünyanın açlık sorunu gibi birçok nedenden ötürü benimsedikleri vejetaryen diyetlerin, farklı türleri bulunurken; vejetaryen beslenme alışkanlığına sahip kişilerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar vardır.



Vejetaryenliğin türleri

Vejetaryenliğin farklı türleri bulunduğunu anlatan Baygut; vejetaryen diyetlerden bazıları hakkında da bilgi verdi:

Veganlar: Katı vejetaryen olarak da nitelenen bu grup, hayvanlardan elde edilen tüm gıda ve ürünleri kullanmayı reddederler. Buna süt, yumurta, bal ve jelatin gibi gıdalar dahildir. Veganlar genellikle deri, yün, ipek gibi hayvansal ürünleri de kullanmazlar. Bu kişiler, insanların kendi zevk veya ihtiyaçları için hayvanların kullanılması fikrine karşıdırlar.

Lakto-Ovo Vejetaryenler: Hiçbir hayvan etini yemezler, ancak yumurta ve süt ürünlerini tüketirler. Kuzey Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, vejetaryenlerin %90-95’i bu gruba girmektedir. (“Lakto” süt, “Ovo” yumurta anlamındadır.)

Lakto Vejetaryenler: Hayvan etini yemedikleri gibi, potansiyel bir hayata son veriyor olma kaygısıyla yumurta tüketmekten de kaçınırlar. Süt ve süt ürünlerine yasak yoktur.

Ovo Vejetaryenler: Et, balık, süt ürünleri yemezler. Yumurta içeren vegan beslenmedir.

Meyve ile Beslenenler (Fruitarianlar): Sadece botanik olarak meyve grubuna giren sebze ve meyvelerle beslenirler. Tüketilerek tohumlarını yayan bitkileri kullanırlar.

Yarı Vejetaryenler: Sadece kırmızı et yemezler.

Semi Vejetaryenler: Sadece büyükbaş hayvanları, kırmızı eti yemezler; nadir olarak beyaz et tüketebilirler. Balık yiyen (peskovejeteryan) ve kümes hayvanları yiyen vejetaryenlere de (pollovejeteryan) rastlanabilir.