Dünyanın en büyük meyvesi olarak bilinen ve içeriği nedeniyle meyvelerin şahı olarak anılan Jackfruit, genç, kusursuz bir cildin adresi olarak da gösteriliyor.

Erken yaşlanmayı önlüyor

Jackfruit’in astımdan anemiye, kolon kanserinden tansiyona kadar birçok rahatsızlıkta önleyici etkisi bulunuyor. Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, “Vitamin, mineraller, phytonutrient'ler, karbonhidrat, elektrolitler, lif, yağ ve protein açısından zengin bir kaynak. Bu meyve kalori içeriyor ancak kolesterol ya da doymuş yağ içermiyor” açıklamasını yapıyor. Dyt. Kümeli ayrıca bu meyvede bulunan antioksidanların yaşlanma sürecini yavaşlatmak için vücuttaki serbest radikalleri yok ettiğini belirtiyor.





Mevsimin gözdesi armut, içerdiği antioksidanlar ile bazı sağlık problemlerinin oluşma riskini düşürüyor. Bunların arasında kalp hastalıkları ve diyabet de bulunuyor. Lif içeriği yüksek bir meyve olan armut, hastalıklara karşı savaşan C vitamini ve kan basıncını dengeleyen potasyum içeriyor. Armut suyunun antienflamatuar etkisi var. Çeşitli iltihabi hastalık durumlarında ağrıyı hafifletmek için de kullanılıyor.