Erken yaşlanmayı önlüyor
Jackfruit’in astımdan anemiye, kolon kanserinden tansiyona kadar birçok rahatsızlıkta önleyici etkisi bulunuyor. Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, “Vitamin, mineraller, phytonutrient'ler, karbonhidrat, elektrolitler, lif, yağ ve protein açısından zengin bir kaynak. Bu meyve kalori içeriyor ancak kolesterol ya da doymuş yağ içermiyor” açıklamasını yapıyor. Dyt. Kümeli ayrıca bu meyvede bulunan antioksidanların yaşlanma sürecini yavaşlatmak için vücuttaki serbest radikalleri yok ettiğini belirtiyor.