Hepimiz yaşayan mucizeleriz. İnsan, vücudu hakkında öğrendiği bilgiler sonrasında hala nasıl bu kadar insafsızca ona kötülük yapmaya devam eder anlayamıyoruz. İşte size öğrendiğinizde kendinizi daha da çok sevmenize yarayacak bilgiler.

1- Bilgi deposu

İnsan beyni doğadaki en büyük beyinlerden biridir. Bilgi depolama kapasitesi ise inanılmazdır. En büyük ansiklopedilerin bile 5-6 katı fazla bilgiyi depolayabilen insan beyni, bu bilgileri zamanla önemine ve kullanım sıralamasına göre de düzenleyebilir. Bazılarını unutur, bazılarını ise sürekli hatırlanması için ön planda tutar.



2- Tüy sayısı

Hala süren tartışmalara rağmen maymunlarla ortak bir atadan geldiğimiz fikri artık bir gerçektir. Birçok kanıtın arasında en etkileyici olanı şempanzeler ve insanların tüy kökü sayısının aynı olmasıdır.



3- Kan basıncı

İnsan kalbi kanı çok güçlü bir şekilde pompalar. Bunu şu şekilde örneklendirelim. Kanımız, 10 metrelik bir yüksekliğe fışkıracak kadar büyük bir hızla pompalanır.



4- Hapşırık hızı

İnsan hapşırığının hızı saatte 160 kilometreye ulaşabilir. Solunum sisteminin içine kaçan istenmeyen şeylerden kurtulmak için yaptığı bu hareket sırasında kalp bir süreliğine durur. Vücut bütün güçünü çok kısa bir zaman diliminde sadece hapşırmaya ayırır.



5- Göz rengi

Sonradan değişiyor olsa da tüm bebekler doğduklarında mavi gözlüdür. Bunun sebebi melanindir. Doğum sonrası yeterince melanin üretilmediği için gözlerde renk belirginliği olmaz ve göz bebekleri mavi olarak görünür. Zamanla üretilen melanin sayesinde olması gereken renge dönüşürler.